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欺凌片頻現 女生跪地捱摑 學校訓輔處理 警稱正跟進

【明報專訊】網上昨流傳多條片段，顯示有女生在3個不同場合遭人掌摑，其中兩條片的女事主身穿校服。閩僑中學發聲明，證實事發一個月前，基於「家長信任學校」，諮詢警方後，事件由校方處理，家長亦滿意。警方表示留意到有關網上片段，正跟進事件。另外，一名16歲少年因感情爭執，周二被童黨禁錮飛鵝山圍毆，警方拘捕11人。

網上流傳至少5段片段，其中兩條片的女事主身穿藍色校服，其中一條片顯示，一名女生在後樓梯被人掌摑多次，有聲音稱女生「乜×都唔明」，另一片段則顯示女生跪在石地上，有聲音稱「幫佢化個妝啦，仲×靚呀」。

另一組3條片段顯示，一名身穿黑衣的少女在後樓梯跪地，被人扯頭髮、掌摑及以唇膏畫臉，有人以普通話稱：「×姐東西你都敢偷呀？」、「小時偷針，大時偷金」、「偷雞呀？做雞你也沒人要」，旁邊傳來笑聲。

閩僑中學發聲明證實事發一個月前，得悉事件後立即跟進，「事件中同學的家長信任學校，將此事交由校方處理」。聲明稱，校方諮詢東區警民關係組後，按校內訓輔機制嚴肅處理，家長滿意校方處理，有關學生對事件深感懊悔，接受校方教導，基於私隱，不便透露詳情。

葉建源：校方應否報警難一概而論

教育界立法會議員葉建源表示事件性質嚴重，女童受嚴重暴力對待，或有受傷，校方如報警亦屬合理。他說校方最終沒報警或有其他考慮，難一概而論。

另外，16歲姓莫少年月初經WhatsApp認識14歲女童，展開追求並相約外出，女童17歲男友不滿。三人周二晚上10時相約在觀塘巧明街後巷「講數」，莫被一班年齡13至18歲的童黨圍毆。眾人挾持莫男乘的士，分批到飛雲路近飛鵝山公園再施襲，不讓他離開，有人搶去其手提電話，又逼他脫衣拍攝羞辱。

少年追女仔被押飛鵝山圍毆

警拘11男女

童黨乘的士上飛鵝山期間，司機生疑報警。警方到場在一名18歲男子身上找回莫的手機，他涉非法禁錮、襲擊致造成實際身體傷害及盜竊被捕；其餘9男1女，包括與莫的「情敵」及他們心儀的14歲女童，涉非法禁錮及襲擊致造成實際身體傷害被捕，案件交觀塘警區反三合會行動組跟進，被捕男女正扣留調查。莫額頭及眼受傷，清醒送聯合醫院。

香港遊樂場協會副總幹事溫立文說，青年易受朋輩影響結黨，感情糾紛或瑣事是近期童黨罪案的導火線。溫稱近期社會氣氛習慣「私了」，青年傾向認同「拳頭解決」處事手法，更會結黨作網絡欺凌。溫認為年輕人怕悶，疫下娛樂設施關閉，年輕人心情鬱躁且無所事事，一旦受邀參與暴力事件，易情緒失控投入。

相關字詞﹕黑幫 童黨欺凌 童黨

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