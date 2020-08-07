伊院確診員工發病上班 密切接觸者陰性

【明報專訊】公立醫院持續有員工感染，醫管局前日公布伊利沙伯醫院有兩名放射科支援服務員工初步確診，其中一人昨被公布確診（第3759宗）。據醫管局前日公布，該名確診的35歲女員工最後於8月3日上班，但衛生防護中心昨日的資料顯示，她早於7月25日發病，即病發後9日內曾上班。醫管局表示，已替兩名員工所有密切接觸者做測試，全部陰性。
醫管局前日表示，首名染疫的員工曾接觸6名同事，並與他們用膳；至於昨日仍是初步確診的第二名員工則有一名密切接觸者，他們已接受病毒測試，結果為陰性。
另外，明愛醫院亦有一名支援部員工前日（5日）初步確診，他有一名家人於8月1日確診（第3514宗）。該名員工最後於7月31日上班，8月2日首次驗病毒，結果為陰性，被送到檢疫中心。他於8月5日發燒送院，接受第二次病毒測試，結果初步陽性。醫管局相信他並非院內感染。
廣華骨科病人陽性 料入院前感染
廣華醫院骨科一名女病人昨早初步確診，她於8月2日因背痛入院，沒發燒或呼吸道病徵，一直留醫骨科病房。醫院前日（5日）再替她做病毒測試，結果為陽性，另亦做了抗體測試，也是陽性。醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，院方認為病人或在入院前已感染，院內感染的可能小。
北區醫院急症室抽風一度停運 醫局：傳染風險低
此外，北區醫院急症室北翼的抽風和冷氣系統，前晚（5日）9時15分因警鐘誤鳴，一度暫停運作15分鐘，至9時30分回復正常。劉家獻表示，當時在急症室有4名初步確診、1名確診病人準備入院，同時有8名病人等候病毒測試結果，他們分別在不同病格，並有戴口罩，醫護人員亦戴齊裝備，相信他們感染病毒的風險很低。