伊院確診員工發病上班 密切接觸者陰性

醫管局前日表示，首名染疫的員工曾接觸6名同事，並與他們用膳；至於昨日仍是初步確診的第二名員工則有一名密切接觸者，他們已接受病毒測試，結果為陰性。

另外，明愛醫院亦有一名支援部員工前日（5日）初步確診，他有一名家人於8月1日確診（第3514宗）。該名員工最後於7月31日上班，8月2日首次驗病毒，結果為陰性，被送到檢疫中心。他於8月5日發燒送院，接受第二次病毒測試，結果初步陽性。醫管局相信他並非院內感染。

廣華骨科病人陽性 料入院前感染

廣華醫院骨科一名女病人昨早初步確診，她於8月2日因背痛入院，沒發燒或呼吸道病徵，一直留醫骨科病房。醫院前日（5日）再替她做病毒測試，結果為陽性，另亦做了抗體測試，也是陽性。醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，院方認為病人或在入院前已感染，院內感染的可能小。

北區醫院急症室抽風一度停運 醫局：傳染風險低

此外，北區醫院急症室北翼的抽風和冷氣系統，前晚（5日）9時15分因警鐘誤鳴，一度暫停運作15分鐘，至9時30分回復正常。劉家獻表示，當時在急症室有4名初步確診、1名確診病人準備入院，同時有8名病人等候病毒測試結果，他們分別在不同病格，並有戴口罩，醫護人員亦戴齊裝備，相信他們感染病毒的風險很低。

（疫情第三波）