疫情社運衝擊 七成人現抑鬱症狀 港大調查：四成現創傷後壓力症狀

36%同現兩種症狀

25歲以下症狀較嚴重

港大醫學院精神醫學系主任陳友凱形容，同時出現兩種症狀是警號，因日後較難處理及治療。另外，24歲或以下年輕人出現較高程度症狀的比率，較其他年齡組別高。

陳友凱指出，症狀可分「反應性」及「非反應性」，如遠離壓力來源後，例如去消遣郊遊一天，症狀得到改善，即為「反應性」；如症狀沒改善，則可能是進入疾病狀態。

如持續發噩夢 須尋專業協助

調查指出，在出現中等至嚴重症狀的受訪者中，45.5%是非反應性症狀。陳友凱說，過去一年社會事件及疫情在香港反覆地持續出現，短期內未見終點，市民一直受外在環境改變刺激，或難以判斷症狀是否反應性。他建議如有創傷後壓力症狀，例如創傷事件發生多於一個月後仍有回憶重現、發噩夢等症狀持續，或抑鬱症狀在環境改變下仍沒改善，應尋求專業協助。

籲政府重建市民信心

被問到政府及社福界可如何幫助情緒受困的市民，陳友凱認為政府面對最大的問題，是情緒受困者對公營機構的信任在過去一年社會事件中大打折扣，故政府要重建市民信心，「要有彈性、要保障他們（求助者）私隱」。

明報記者

（疫情第三波）