部件內地製 運港裝嵌 亞博外擬設負壓房 每個成本200萬

該負壓病房由建造業議會聯同發展局及承建商，在九龍灣的建造業零碳天地設展示單位。建造業議會稱，基於疫情發展，該病房昨晚移送亞博館外空地。消息稱，以貨櫃改裝的負壓病房運抵亞博館外後，理論上可即時使用。

負責建造病房的金門建築，高級項目經理謝穎峯昨稱，該負壓病房需時一個月建成，部件在內地製造後運來港裝嵌，只要將病房搬運到有電力及渠務等配套地方就可使用。

兩貨櫃組合 排氣前可濾99.7%飛沫核

金門建築執行董事曾慶祥說，該負壓病房成本約200萬元，設計符合疾病控制及預防中心（CDC）的指引，由兩個貨櫃組合而成，當負壓設施關上門戶及啟動通風系統時，空氣不會溢出，並備有高效能過濾器，能在空氣排出前清除99.7%飛沫核，能連續保持每小時換氣12次以上。他稱由於病房通風系統有不少接駁位，有可能漏氣，完成裝嵌後需測試，包括以激光及煙霧測試病房是否在負壓狀態下運作。

有份參與設計的英國醫療工程學會香港分會主席源柏樑對本報稱，該負壓病房由病房及機電設施組件組成，可分開由不同公司建造，有需要時才裝嵌，增加生產效率

另外，消息人士透露，「內地方艙醫院支援隊」會協助本港在亞博館其他展館改裝為方艙醫院，即改裝通風等設施，屆時可讓確診者入住。目前亞博館餘下3至10號展館由衛生署及社署使用，部分有可能作方艙醫院。支援隊亦會協助於亞博二期用地建臨時醫院。

（疫情第三波）