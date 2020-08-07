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八達通流動收款機 疫下加快推 商用送機

【明報專訊】八達通近日推出藍牙流動收款機，連接裝有商用版八達通App的流動裝置後，可支援以八達通卡及二維碼電子支付，獲中小企及的士司機使用。八達通現已發出數百部流動收款機，其餘逾萬個商用用家將於年底前收到。新登記的商用用家，包括零售商戶及的士司機除可免費獲得流動收款機外，更豁免首6個月銀行帳戶資金轉帳費，以鼓勵採用。

豁免首半年轉帳費

醫學界不排除現金為新冠病毒傳播媒介之一（見另稿），八達通行政總裁張耀堂昨日說，不少傳統行業以現金交易為主，如街市、的士、食肆等，認為現時是最好時機轉用電子支付，故八達通推出藍牙流動收款機，加快無現金交易。

網上申請最快3天 支援二維碼等支付

商用版八達通App已推出兩年，營業及市務總監李玉兒表示，不同的流動裝置接收能力參差，藍牙流動收款機可提供更穩定接收能力，亦可支援八達通卡、八達通在Apple Pay及Samsung Pay、二維碼等系統作電子支付。李玉兒說，是次方案讓商戶零成本起動，可免費開戶及採用藍牙流動收款機，申請程序全網上進行，最快3個工作天完成，成功申請可豁免首6個月資金轉帳費；而為鼓勵的士司機使用，年底前開戶的司機可獲贈150元現金，每程車以八達通支付，司機可額外獲2元，上限300元。

逾萬用家年底前到手 的士司機佔六成

藍牙流動收款機剛推出兩星期，李玉兒說現已發出數百部機，年底前陸續向現有萬多個商用用家派發，其中的士司機佔約六成。

位於北角的樂德茶餐廳開業約20年，老闆梁先生過往一直只收現金，兩星期前安裝流動收款機。梁先生說，疫情下顧客減少用現金，現約有兩成交易經八達通完成。駕駛的士8年的鍾先生近日亦主動申請安裝流動收款機，稱減少接觸現金較安全，保障自己及乘客，認為男女老幼均樂於使用。

另外，因應疫情，本港經濟受影響，張耀堂表示，上半年整體八達通支付的交易量減少，交通交易下跌三至四成，但零售方面的交易有增長，尤以超市較明顯，有逾兩成增幅。

明報記者 林穎茵

（疫情第三波）

相關字詞﹕新型冠狀病毒肺炎 八達通 創科線

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