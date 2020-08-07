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憂支援隊無在港註冊 林志釉質疑不受規限

【明報專訊】內地派出「支援隊」來港協助建臨時醫院及擴大病毒檢測，醫委會業外委員林志釉質疑支援隊有否在港取得暫時註冊資格，若不註冊則不受本港專業制度規限。檢測支援隊隊長、廣東衛健委余德文昨到港並入住九龍維景酒店，7名先遣隊成員昨沒離開酒店。

支援隊長廣東衛健委余德文昨抵港

林志釉昨在商台節目《在晴朗的一天出發》稱，政府沒公布內地人員資格及工作範圍，表示若支援隊具專業資格，獲批暫時註冊過程很快，看不到不註冊原因。他說如果支援隊違規，卻不受香港註冊制度規限，便沒專業制度處理，「是否問多句都不行？」

莫乃光促交代檢測詳情 私隱署接6查詢

立法會議員莫乃光引用《公開資料守則》去信食衛局長陳肇始及私隱專員公署，要求政府交代檢測支援隊和大規模病毒檢測詳情。信中提出12條問題，包括病毒檢測樣本有否DNA排列、個人資料儲存期等。食衛局稱近日收到議員有關查詢，稍後回覆。

私隱專員公署回覆本報表示，自6月1日至昨下午5時，接獲6宗與病毒檢測相關查詢，公署稱病毒檢測受《私隱條例》規管，資料使用者須有充分理據方可收集。另外，政府稱每個檢測收費300多元起，若以政府目標為50萬名高風險人士檢測計算，涉款達1.5億元，當局並指有215名為港供應病毒檢測的公司或技術人員獲豁免檢疫。

（疫情第三波）

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