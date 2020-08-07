個案：檢測一陽一陰 衛署拒再驗促送亞博

22歲的何小姐在機場任職，因公司有員工確診，她擔心自己染疫，上月31日透過衛生署提交深喉唾液樣本檢測，周二（4日）晚上收到通知結果呈陽性。何小姐翌日到荃灣港安醫院再檢測，即日知道結果呈陰性。何小姐昨收到衛生署電話，要求她到亞博館社區治療設施接受治療。何小姐說自己沒有病徵，懷疑是否確診，並擔心到亞博「太多人、太多細菌」反而會受感染。她說，曾要求衛生署安排她做第三次檢測，或容許她的親人將她的樣本再送往私家醫院檢測，但遭拒絕。

指曾有陽性結果 衛署醫生：極懷疑你中招

根據何小姐提供她和衛生署醫生的電話對話錄音，該名醫生稱對她的要求「辦唔到」，又稱她「唔會無啦啦無呢隻病毒會驗到」，指她曾有陽性結果，「極度懷疑你中咗招」，要求她前往亞博館再做檢測及治療，並要求其同住父母前往隔離設施，如他們拒絕前往屬違反檢疫令，「惟有報警」。何小姐昨晚再接獲亞博館通知，對方稱不知道她向衛生署提出的要求，會向署方反映。

衛生署回應時無評論個案，只指出衛生防護中心接獲新冠病毒呈陽性個案的通報後會盡快通知有關人士和安排入住公立醫院接受治療。

（疫情第三波）