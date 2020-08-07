中大研究：深喉唾液假陰性可達31% 準確度遜驗痰咽拭子 學者：易採集有存在價值

華大運貨至中山公園 政府無回覆徵用否

昨晚11時許，一輛掛着寫有「華大基因火眼實驗室援港物資」橫額的貨櫃車以及另一輛貨車停泊在西環中山紀念公園體育館外，大批工人將一箱箱木箱，以唧車協助運進中山公園體育館內，有警員在場戒備。部分木箱貼有紙張，寫有簡體字「光交互智能前門配件（Light Interactive Intelligent Door）」及「光交互智能後門配件」。本報昨向政府新聞處查詢，中山公園體育館是否被徵用作檢測設施，截稿前未有回應。

張竹君：敏感度準確度高 會沿用

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨在記者會表示，根據本港和外地研究，驗深喉唾液的敏感度及準確度很高，不會比驗呼吸道樣本差，故暫沿用驗深喉唾液方式，中心會留意情况，看是否有需要改用其他更好方式。

中大今年4月6日至10日，向50名年齡介乎16至72歲的新冠病毒患者，透過「深喉唾液」、「痰液」及「鼻咽和咽喉拭子」取得563個樣本，以評估各種測試方式效果。研究發現，深喉唾液樣本病毒濃度最低。中大醫學院微生物學系系主任陳基湘說，深喉唾液中的唾液是指痰，如患者沒痰，採樣口水病毒含量會少很多，故研究發現深喉唾液假陰性比率推算為31%，是3種採樣方式中最高，如沒痰，假陰性率或高2至3倍。

研究又發現，患者在早期（1至5天）、中期（6至10天）和後期（11至15天）採集樣本中，以及不同嚴重程度患者中，深喉唾液樣本測試的表現都遜於其他測試。

陳基湘表示，深喉唾液樣本好處是市民可自行採集，減低醫護受感染風險，惟敏感度非最高，即使測試結果呈陰性，都要保持警惕，建議當局可考慮採用其他更準確測試方式。

民政事務總署昨宣布，繼上月與東華三院合作推出「慈雲山檢測計劃」後，今起將計劃擴大至慈雲山慈愛苑；觀塘區彩福邨、坪石邨、啟業邨、彩霞邨；屯門區山景邨、蝴蝶邨；以及油尖旺區創德樓、中原樓，涉約8.6萬名居民。

政府派咽拭子套裝 專家憂自行採樣未必準

民政總署與東華三院人員今日會先到慈愛苑愛賢閣、愛寧閣、愛仁閣、愛慧閣和愛勤閣派發咽拭子採樣套裝和登記表格，明日收回樣本進行測試；其後將陸續向其他居民派發檢測樣本瓶，之後交承辦商華昇診斷中心測試。由於涵蓋樓宇數目較多，計劃須分階段進行，相關屋邨或大廈管理處會通知居民檢測計劃時間表，計劃會優先為已有確診個案樓宇的居民檢測。

對於政府昨稱向慈愛苑居民派發「咽拭子」採樣套裝，並非以「深喉唾液」方式測試，本報向民政事務總署查詢，至昨晚截稿前未有回覆。陳基湘認為，「咽拭子」雖準確度較高，若市民要自行採樣，有可能影響檢驗準確度，稱若以該種方式檢測，應由醫護人員進行較理想。

另外，由香港入境澳門者今早6時起，須持有24小時內有效病毒陰性核酸檢測證明，而入境後仍須接受14天強制檢疫。

明報記者

（疫情第三波）