多一護老院舍爆疫 再增兩死

九龍灣啟業安老院

住4人房 3院友密切監測

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨表示，位於九龍灣的耆康會啟業護理安老院有一人初步確診，中心會到院舍了解。耆康會署理行政總監甘淑嫻回覆，稱一名男院友初步確診，前晚發燒送院。院舍全部房間為4人房，正密切監測與伯伯同房的3名院友。她說自第三波疫情爆發，院舍7月8日起已暫停探訪，初步確診院友過去14日沒有外出亦沒到醫院。她說職員及院友暫未有人出現病徵，衛生署會安排院友及職員檢測。

35院友染疫6死 死亡率17%

本港昨多兩名患者離世，累計46死。當中一人為屯門新墟康和護老中心黃金分院85歲男院友，有長期病患，7月26日發燒入院。該院舍昨多兩院友確診，累計35名院友染疫，目前6死、1危殆、10嚴重，死亡率達17.1%。另一名死者是本身有長期病的兆善護老中心87歲男病人，他上月23日因氣喘及心臟衰竭入明愛醫院監察病房，檢測呈陰性後轉送13A普通內科病房，其後再確診，同病房另有兩名病人及一名醫生染疫。

另有兩個院舍群組擴大，李鄭屋順寧道敬福護理院昨多兩名男院友確診，其中一人為前日初步確診並離世86歲男院友，為該院首宗死亡個案，累計11名院友染疫。老翁8月4日送北大嶼山醫院，當時發燒及肺炎，需插喉呼吸，其後轉往瑪嘉烈醫院深切治療部，同晚離世。

黃竹坑東華三院賽馬會朗逸居前日一名女院友初步確診，覆檢後昨確診，累計兩院友染疫。張竹君日前曾指該女院友體內有新冠病毒抗體，意味可能較早時已染疫。

此外，食環署接獲港大通知，爆疫的紅磡及土瓜灣街巿的環境樣本全部呈陰性，兩個街市經消毒後，料周六重開。

（疫情第三波）