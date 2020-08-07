港大研抗體水平：免疫力維持1年

港大內科學系傳染病科主任孔繁毅表示，初步發現患者康復3個月後，中和抗體水平平均跌至原本一半或四分一，較年輕或病情較嚴重者的水平較高，長者或有糖尿病等長期病的人則較低。至於跌至哪個水平代表失去對新型冠狀病毒的免疫力，孔說以流感為例，中和抗體水平達1:40，就有免疫力，惟新冠病毒是新病毒，暫未有劃線水平。他說即使新冠肺炎康復者中和抗體少於1:10（水平為1:10以下，就無法量度），亦不代表沒免疫力，因免疫系統會對病毒有記憶，會產生免疫反應。

孔解釋，當人染流感後，如病毒沒特別變種，即使中和抗體水平跌，免疫力可維持約一年，而最長覆診半年的患者，大部分中和抗體和平仍維持可量度水平，有些有1:40，藉此推斷其免疫力可維持約一年。

至8月3日28人血漿治療

據醫管局，至8月3日共28人接受恢復血漿治療，現血漿所剩不多。孔繁毅說捐贈者需為18至55歲、沒長期病、至少65公斤的男康復者，原先中和抗體水平需達1:160（即將血漿稀釋160倍後仍能抑制病毒），現已放寬至1:80。

（疫情第三波）