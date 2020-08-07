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港大兩新冠疫苗 踏批量生產階段

【明報專訊】各地科研人員趕緊為新冠病毒研發疫苗，香港大學醫學院最新研發出兩種有助預防病毒的疫苗，並已進入獲品質保證、即生產質量管理規範（GMP）的大批量生產階段。雖各疫苗研究仍在測試，但有本港專家認為，香港需盡快訂購疫苗，未來先讓長者、長期人等先接種。

準備下一步人體試驗

港大醫學院研究發現，新型冠狀病毒急性感染削弱具重要免疫功能的樹突狀細胞和T細胞，使病毒能逃避宿主的先天及適應性免疫防禦系統，令病毒更有效傳播及加重病情。港大愛滋病研究所所長陳志偉解釋，研究闡明功能失調的樹突狀細胞，可能是導致殺傷性T細胞反應滯後的原因。殺傷性T細胞反應對消滅新型冠狀病毒感染的細胞至關重要，有效疫苗應通過誘導平衡的抗體和殺傷性T細胞免疫反應來保護人體。研究結果已於期刊《免疫（Immunity）》發表。陳志偉與團隊基於以上前期研究理念，已研發出兩種疫苗，並已進入獲GMP的大批量生產階段，以便接下來應用於人體試驗。

專家倡盡早預購疫苗

老幼醫護優先

另外，港大微生物學系臨牀助理教授薛達接受本報查詢時表示，大部分國家都會預訂疫苗，香港現亦需訂購。他說，研發中的各疫苗以不同原理運作，包括滅活病毒疫苗、mRNA疫苗和腺病毒載體疫苗，他認為香港最少應訂購兩種。他說，現時已知部分疫苗可令猴子免疫，亦能在人體內產生抗體，短期對人體無害；中、美及英國都有疫苗進入第三階段試驗，以確定能否令人類免疫，預計今年底有結果，但免疫可維持多長仍是未知數。

至於誰人應優先打疫苗，薛達認為長者、兒童、醫護人員，以及有糖尿病、高血壓等長期病患者，應優先接種，全港要有六成人口接種疫苗才可能有群體免疫。

福田敬二：訂疫苗如股市有風險

香港大學公共衛生學院長福田敬二認為，全球各國搶購疫苗，香港需做好採購計劃。不過，現時疫苗大型測試仍在進行，最關鍵資料仍欠奉，如香港等到有更多數據才訂購，或要更遲才有疫苗供應，形容訂購疫苗就像股市一樣有風險。

他認為，可考慮讓醫護等感染風險高的群組或為染疫後較易惡化的群組注射，例如長者和長期病患者。

（疫情第三波）

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