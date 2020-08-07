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直銷群組內地團隊 新文華培訓 群組增1確診 職員：怡安閣受訓一般70人

【明報專訊】直銷公司Star Global群組昨增一宗至53宗確診，為本港第二大爆疫群組，本報昨聯絡該公司一名初步確診員工，他說怡安閣曾辦60至70人培訓，教授做生意知識，並否認不戴口罩，「絕大部分人80%至90%時間都戴口罩」。至於公司曾有人到長洲，該員工指屬於小團隊「私下約」的內部培訓，尖沙嘴新文華中心則主要培訓內地團隊。

明報記者

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，Star Global主要賣紅酒、化妝品及手表等，涉較多培訓及會議，分別在何文田怡安閣、新文華中心2樓，亦有公司職員與其他人一行10多人去長洲。群組53人中，34人曾到怡安閣。

本報昨聯絡到一名初步確診的Star Global職員鄭先生，他說接獲初步確診通知前14天，已沒到怡安閣，該處亦已徹底消毒。他說自己沒明顯病徵，昨獨自在家等送院。

稱小部分講者不戴罩

團隊有中大湯宿生確診

對於Star Global被指有講者不戴口罩，另網上流傳片段指參與者沒戴罩，鄭先生回應，公司規定一進門就要戴口罩、量體溫，不戴口罩是「不現實」指控，「絕大部分人80%至90%時間都戴口罩」。他認為網上流傳的片段是「預先拍好」，稱培訓時難免情緒高漲，但質疑發放片段者目的。他又說，講者每次上台都會消毒所用的咪，只有小部分講者不戴罩，強調台下的人均戴口罩。

鄭先生表示，到怡安閣受訓的一般有60至70人，疫情前逾百人亦不足為奇，「教授做生意所需的知識，如每一個學生都要私補的話，補到2046都未完」。他續稱，團隊有一名中文大學應屆畢業生確診，曾住湯若望宿舍。被問湯宿是否有學生涉直銷群組，張竹君昨回應，一名中大生曾到長洲，未必與Star Global相關。翻查資料，該群組的21歲男子（第3615宗）曾與26歲男子報稱於上月26日或之前到長洲東堤小築。中大發言人表示，湯宿至昨只有一人確診，而3名密切接觸學生檢測均呈陰性。

電梯維修工中招

曾到美孚新邨多期樓宇

此外，直銷群組的一名23歲男子（第3490宗），上月27日發病，他住在馬鞍山恆安邨，曾涉足11個地方，包括怡安閣、新文華中心，他亦到訪中環扒房「La Vache!」、大埔「象月-泰式休閒餐廳」及觀塘成運工業大廈「Paths Koffee & Rest Stop」等餐廳。另外，於7月26日病發的22歲男（第3269宗）為電梯維修工，曾於22日至31日到美孚新邨第2、3及8期不同樓宇及餐廳。

合和魚塘3確診 兩為家人

漁農業方面，至前日共有3名居於元朗米埔合和魚塘的人確診，張竹君稱48歲男及42歲女是家人。元朗臨時鮮魚批發市場有一名22歲男確診，負責運送鮮魚去街市售賣，張竹君稱患者應該不是外勞。

勞工處稱，現分別有5名及4名輸入勞工於合和魚塘、臨時鮮魚批發市場員工宿舍居住，從事品質檢查及魚類養殖等。

（疫情第三波）

相關字詞﹕直銷群組

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