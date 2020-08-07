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外傭宿舍涉違規無牌 多年缺監管

【明報專訊】等候轉工的外傭，有人會付費租住中介公司提供的宿舍，周二確診印傭曾入住3家宿舍，當中一家位於禁用作住宅的商業大廈，另至少兩個宿舍並非持牌旅館或牀位寓所。衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨日表示，有通知警方替中心調查疑屬爆疫源頭的宿舍是否涉無牌。有議員批評外傭宿舍多年來無法例監管，僅借用不同條例約束，有很多「灰色地帶」，促勞工處在疫情下盡快就外傭宿舍訂立指引。

屋宇署：倘發現違例會行動

周二確診的印傭曾與28名外傭同住灣仔駱克道福基大廈健樂護理中心宿舍，及在銅鑼灣商業大廈的傭譽僱傭中心與4名外傭同住。土地註冊處資料顯示，政府曾於1975年去信銅鑼灣商業大廈業主，指根據大廈圖則及建築物條例，該大廈為商業用途，不能作住宅用途，違者當時可處罰款2000元及監禁6個月。屋宇署回覆會了解情况及翻查紀錄，如發現違反《建築物條例》，會採取適當行動。

被問衛生署是否有通知警方外傭宿舍涉無牌，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，有通知警方替中心做調查，但沒有報警。

張竹君稱有通知警方調查 無報案

民政事務總署回覆，根據民政總署轄下牌照事務處紀錄，上述兩址並非持牌旅館或牀位寓所。至於個別處所是否屬於《旅館業條例》或《牀位寓所條例》的規管範圍，民政總署回覆，須視乎其經營模式及每宗個案的實際情况而定，不能一概而論，但一般只為員工作宿舍用途的處所不受此規管；民政總署轄下牌照事務處接獲有人涉嫌無牌經營牀位寓所或旅館的投訴後會調查。

根據《牀位寓所條例》，在任何居住單位內有12個或以上已被人或擬供人根據租用協議出租的單人牀位，須申領「牀位寓所牌照」。

印勞工會：曾向駐港領館反映爆疫憂慮 未獲覆

印尼移工工會主席Sring稱，外傭轉工及等候新僱主期間會入住外傭宿舍，一般中介公司會每日收費60至100元，而早於6月已向印尼駐港總領事館反映對外傭宿舍的爆疫憂慮，但一直未獲確實回覆；工會近日接到10名外傭來電稱擔心現居的外傭宿舍太擠迫，容易染疫。

張超雄：無法例直接監管 灰色地帶多

工黨立法會議員張超雄指外傭宿舍一直環境欠佳，但無人關注外傭權益，故宿舍問題多年來「冇王管」，只借用不同條例約束外傭宿舍，但有很多「灰色地帶」。他稱現時無法例直接監管外傭宿舍，屬一大漏洞，除非宿舍違反地契或土地用途，地政總署可執法，但署方鮮就此執法。

張超雄稱，身在宿舍的外傭正等候與僱主簽約，中介公司要為外傭生活安排負責，勞工處監管中介公司及處理發牌，理應有權監管中介對外傭提供的住宿安排；現適逢疫情，站在公眾利益層面，促請勞工處盡快訂出對外傭宿舍指引。

對於勞工處是否有責任監管外傭宿舍、被指塞責、會否考慮巡查外傭宿舍或加強監管，勞工處只回應稱昨已出稿公布推出一系列減低入住職業介紹所住宿設施外籍家傭的風險。

（疫情第三波）

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