宿舍侷促幾無家具 女傭稱打地鋪戴口罩睡

北角珠璣大廈2樓一個單位屬陽光女傭中心的外傭宿舍，推門入內已見10多個外傭席地而坐，亦有人攤在地上休息，廳中有一疊牀褥，幾乎沒家具，室內空氣侷促，靠兩扇窗及露台吹入微風。單位內有一間房，內有兩張碌架牀，露台堆放多個行李箱。

指中介公司閉路電視監視 提供食材口罩

印傭Annie稱上月31日被終止合約後入住該單位，與10多名外傭同住，中介公司提供食材及口罩，叮囑她們不要外出。她說晚上各人在廳中「打地鋪」，「連睡覺亦要戴口罩，因為單位內有閉路電視，中介職員見到我們無戴口罩，就叫我們戴回口罩」。印傭阿Dee稱自3月來港，一直住在該單位等候尋找新僱主，閒時會出外買食物。

有稱3月住宿至今 會外出買食物

記者逗留10多分鐘後有陽光女傭中心職員到場，要求記者離開。記者向該公司查詢宿舍防疫措施及為何女傭「打地鋪」等，至截稿前未有回覆。

僱傭代理協會主席張結民昨在商台《在晴朗的一天出發》說，原本離職外傭只能留港14天，因菲印疫情嚴重，港府容許離職待工外傭留港逾月，直至與新僱主簽約，其間外傭普遍於中介公司的宿舍留宿，宿舍人數倍增，而現時一般等候新工作簽證需時逾月，促政府加快審批，免外傭長期聚集宿舍。

代理協會促加快批簽證減聚集

香港人力資源仲介協會主席廖翠蘭在港台《千禧年代》說，估計外傭宿舍最少有6000人留宿，部分環境擠迫，有外傭需打地鋪。她指其公司宿舍有數十外傭留宿，已加強防疫，如早晚探熱、全日戴口罩、安排膳食、不得外出等。

家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒指疫情嚴重，很多外傭仍在街頭聚集，除口罩聊天，促執法部門勤加巡查勸喻，必要時發告票阻嚇。

香港外傭僱主關注組召集人徐曉彤說，僱主很害怕外傭染疫，有僱主暫緩聘外傭。徐稱僱主可以錢代假減少外傭假日出外群聚，若外傭堅持放假，僱主可要求她們回來後馬上洗澡及告訴她們疫情資訊。

（疫情第三波）