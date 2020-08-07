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再有印傭初步確診 新僱主全家檢疫 政府為居中介宿舍外傭檢驗

【明報專訊】本港昨日新增95宗新冠病毒確診，連續4日維持雙位數，但高過此前的約80宗，同時連續第二日揭出有換僱主時曾住宿舍的印傭染疫，昨初步確診的印傭病發前曾住上環「安盛僱傭公司」宿舍，其新僱主一家要檢疫。連同日前確診的印傭，兩宗個案最少曾與約50名外傭同住。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，外傭宿舍環境擠迫、常共用設施，容易傳播病毒，擔心會像新加坡外勞宿舍般爆疫。

明起派口罩 短期內派樣本瓶

政府昨晚宣布擴大檢測範圍至入住職業介紹所住宿設施的外傭，檢測承辦商Prenetics會於短期內到中介公司派樣本瓶予住宿舍外傭，另政府明日起至下周一會經中介公司向宿舍外傭派口罩。發言人又稱，截至8月2日有12名外傭因違反限聚令各被罰2000元。

昨增95宗確診 4天雙位數

昨增95宗確診中，4宗是輸入個案，52宗與之前個案相關，39宗源頭不明，另有60多宗初步確診。其中一宗初步確診涉一名印傭，她在6月30日離開舊僱主家，整個7月都住在上環建安商業大廈10樓「安盛僱傭公司」宿舍，與4至6名外傭同住。該印傭本月1日到新僱主位於將軍澳的住所，4日發燒並到急症室求醫，僱主安排她暫住酒店，昨初步確診，新僱主全家要檢疫。

宿舍環境擠 張竹君憂似星洲爆發

此外，日前一名37歲印傭（第3664宗）確診，衛生防護中心再追蹤到她於7月20至21日在北角安寧大廈「陽光女傭中心」宿舍留宿，與13名外傭同住，這些外傭要接受病毒檢測。該患者在7月21至25日在灣仔「健樂護理」宿舍與28名外傭同住，衛生防護中心昨澄清，當中只有一名外傭已到新僱主家，會安排新僱主驗病毒。該患者在7月29日至8月1日住在銅鑼灣商業大廈「傭譽僱傭中心」宿舍，除了同住的4名外傭，同層另有5人與病人共用廁所，均須檢疫。

張竹君說，新加坡外勞宿舍曾爆疫，而本港的外傭宿舍環境擠迫，常共用設施，容易傳播病毒，擔心會有爆發。

在印傭曾留宿的陽光女傭中心位於北角安寧大廈的宿舍外，昨午放有一個擺滿鞋的鞋架，宿舍外約有6名外傭聚集聊天，她們沒回應提問，着記者向辦公室職員查詢。被問宿舍是否持牌，辦公室女職員稱因疫情，北角宿舍已於2月停運作，宿舍每天都消毒，但未有解釋外傭在宿舍聚集的原因。確診印傭曾留宿的健樂護理總行在銅鑼灣，鐵閘昨貼有「暫停營業三天清潔消毒」告示；中環分行則沒營業。

大廈保安：最近多了生面口 人流好密

至於初步確診印傭曾留宿的上環建安商業大廈，有保安表示，大廈走廊、樓梯等公共空間昨已消毒兩次，不在內工作的人不可出入。保安說最近每逢周日多了「生面口」的外傭出入，逗留一兩個小時便離開，「人流好密」；而自疫情以來，出入大廈者一定要戴口罩。

香港僱傭公會主席陳東風表示，菲律賓及印尼總領事館要求中介，讓在港等簽證、轉工或離港的外傭免費入住宿舍。領事館沒規定牀位數目，中介公司會按其需要決定，他估計全港約有500至600個外傭宿舍，現約5000至6000人入住，每名外傭入住時間約2至6周，以等候入境處完成手續後轉僱主。香港僱傭代理協會主席、海外僱傭中心顧問張結民說，大部分中介公司的宿舍都有6至10個牀位，估計現全港有2000至3000名外傭住在宿舍。

外傭延逗留期申請近月飈升

根據入境處，外傭以訪客身分延長逗留期的每月平均申請，由1至3月約660宗，升至4至7月的近3200宗；同期外傭轉換僱主的每月平均申請亦由約2500宗升至近2900宗；與同一僱主續約的簽證每月平均申請亦由約11,100宗升至近14,000宗。

明報記者

（疫情第三波）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676

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