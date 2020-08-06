【Emily】江永祥調職 做輔警「管家」

江sir就同Emily講「忙亦有時、閒亦有時」，希望去到新崗位會多啲時間陪家人，唔使對住鎂光燈及應付傳媒「追魂call」，家人最開心，佢引述12歲嘅囡囡話「好嘢，爸爸返到屋企唔使講電話啦」。江sir亦想喺做番一個低調嘅警察後，重過與囝囝一齊踢波嘅生活。但要完全復常，佢話同前輩許sir，即係佔中時主持警方記者會、人稱4點鐘許sir嘅許鎮德傾過，許sir話「五年啦，大家就會淡忘㗎喇」。

梁仲文接任PPRB高級警司

接替江sir出任警察公共關係科高級警司嘅梁仲文已到警總履新，交接工作。41歲嘅梁sir於38歲已經升任高級警司，係近年最年輕能達此職級嘅警官；江sir則於40歲升任高級警司，係第二年輕。而今年警隊已出現另一名不足40歲就升任高級警司嘅警官。

警察公共關係科警司高振邦亦會離任，調去機動部隊任大隊長。高sir甚寵愛家中愛犬圓圓，問佢重過正常生活最開心係咪圓圓，佢回以哈哈笑。Emily聽聞佢近日密密練跑操體能，為入camp做準備。