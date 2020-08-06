【Emily】中大校友評議會選舉疫下押後 「真空期」主席留任 被批不符法例

【明報專訊】政府以疫情為由押後立法會選舉一年，被指係「黑白之爭」嘅中文大學校友評議會（下稱評議會）選舉，都難逃押後命運，由8月22日延至明年1月9日。立法會「真空期」點處理由全國人大常委會決定，同樣面臨「真空期」嘅中大評議會就已率先自行「釋法」，評議會常務委員會決定，按《香港中文大學校友評議會章程》第25（l）條的要求，採取適當措施，原定8月31日任期屆滿嘅主席林偉雄，可以繼續做到選出新主席為止。
評議會2020周年會員大會（AGM）及選舉，獲一眾校友空前關注，幾千校友打算親身投票。不過，AGM因疫情延期、評議會要過渡，本身係中大校友嘅律師莊耀洸就質疑做法不符法例。
律師校友莊耀洸：
只能透過AGM選舉
莊耀洸話，根據香港法例第1109章《香港中文大學條例》附表1規程18嘅第4段，寫明「校友評議會須從其成員當中選出一名主席」，而《香港中文大學校友評議會章程》第12條解釋咗，只得一個選舉方法，就係透過AGM。莊律師質疑，法例層次一定高過章程，章程都唔會賦予違法行事嘅權利。莊律師仲話，法例寫明「校友評議會每一公曆年須最少舉行會議一次」，但今年無咗個會，延至2021年，唔知係咪錯誤詮釋法律呢？