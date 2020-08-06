【Emily】中大校友評議會選舉疫下押後 「真空期」主席留任 被批不符法例

評議會2020周年會員大會（AGM）及選舉，獲一眾校友空前關注，幾千校友打算親身投票。不過，AGM因疫情延期、評議會要過渡，本身係中大校友嘅律師莊耀洸就質疑做法不符法例。

律師校友莊耀洸：

只能透過AGM選舉

莊耀洸話，根據香港法例第1109章《香港中文大學條例》附表1規程18嘅第4段，寫明「校友評議會須從其成員當中選出一名主席」，而《香港中文大學校友評議會章程》第12條解釋咗，只得一個選舉方法，就係透過AGM。莊律師質疑，法例層次一定高過章程，章程都唔會賦予違法行事嘅權利。莊律師仲話，法例寫明「校友評議會每一公曆年須最少舉行會議一次」，但今年無咗個會，延至2021年，唔知係咪錯誤詮釋法律呢？