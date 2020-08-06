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港聞
2020年8月6日星期四
港聞二
鐵騎士人身保護令申請押後訊 官：國安法保釋條文似沒酌情空間
攜索帶控非法用途工具 首案開審
英國會指港警阻救傷 港府：有人冒充急救員
認煽惑參與圍警總候判 周庭：平常心面對
警稱似「宇宙大王」 涉圍站長青年被認出
涉燃彈掟校 被告稱警威脅不招認控暴動
議會生涯25年 懷緬以往「成功爭取」 梁耀忠無奈今屆做唔到嘢
稱街工愛地區工作不喜參選 不戀棧議席
初選出線者籲杯葛「臨立會」 民主派明開會商去留
邀總理共管龔如心遺產 基金促頒令律政司去信
走私艇接單 「集運」貴價貨北上 水警海關搗破 檢值1800萬花膠燕窩洋酒
涉向外傭放貴利洗黑錢2300萬 4人落網
低息貸誘開戶存款 警破扮銀行詐騙
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【Emily】「香港搞得掂」 區議員請願婉拒國家隊
【Emily】疫情回落仍嚴峻 議員繼續派物資
【Emily】今截申請 助理文書主任最少10爭1
【Emily】網傳一哥染疫 警澄清：無事實根據
【Emily】江永祥調職 做輔警「管家」
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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鐵騎士人身保護令申請押後訊 官：國安法保釋條文似沒酌情空間
攜索帶控非法用途工具 首案開審
英國會指港警阻救傷 港府：有人冒充急救員
認煽惑參與圍警總候判 周庭：平常心面對
警稱似「宇宙大王」 涉圍站長青年被認出
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