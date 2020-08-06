低息貸誘開戶存款 警破扮銀行詐騙

3人被捕 14人墮騙局涉款72萬

沙田警區重案組第3隊主管游健如表示，涉事詐騙集團自7月起運作，隨機致電市民推銷（Cold Call），自稱銀行職員藉口提供低息貸款，誘使受害人開設投資戶口及存款。當受害人被貸款吸引，騙徒會主動索取身分證明文件、住址證明、入息證明及金錢，相約到商場或食肆見面。

偽造英澳投資公司文件 騙款後失聯

當受害人赴會，騙徒會訛稱受害人需到所屬銀行合作的投資公司開設投資戶口，並稱存款後才可獲得低息貸款，並出示偽冒兩間英國及澳洲持牌證券投資公司的開戶文件，利誘受害人簽署。當受害人簽署文件後，騙徒會協助他下載一個聲稱可追蹤投資價格的手機App，及利誘受害人存款。受害人存款後，騙徒隨即失去聯絡。

案中有14名市民受騙，年齡25至57歲，分別存入2萬至30萬元不等。警方經調查後，於本月初先後於沙田、旺角及將軍澳拘捕3名男子，年齡22至32歲，涉串謀詐騙，並檢獲5.45萬現金、偽造投資公司的開戶文件、公司印章、銀行卡及5部手機，相信已瓦解一個詐騙集團。據了解，被捕兩名疑犯報稱無業，另一疑犯報稱售貨員，而損失30萬元的受害人為一名30歲女子，報稱時裝店東主。

游健如稱被假冒的兩間英國及澳洲持牌證券投資公司均無香港業務，相信騙徒於網上下載其商標後，再自製虛假的開戶文件行騙。警方表示今年上半年共接獲8129宗詐騙案，較去年同期上升1.1倍，當中沙田區佔573宗，以網購騙案及假援交為主。