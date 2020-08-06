涉向外傭放貴利洗黑錢2300萬 4人落網

年利率195%貸款交中介費 借據無標明

警方於今年4月接獲報案，指稱一間財務公司以高息提供貸款。初步調查顯示，該財務公司自去年運作，以年利率105%至195%向來港工作的外籍家傭提供貸款，遠超於《放債人條例》列明的最高60%實際年利率。去年1月至今年2月期間，該公司懷疑清洗共約2300萬港元的犯罪得益。

毒品調查科財富調查組人員調查後，昨拘捕2男2女，年齡介乎52至74歲，涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」 （俗稱洗黑錢）及串謀以過高利率放貸。行動中，警方檢獲電腦、約30萬元現金、銀行卡、大量借據及欠單等，並凍結約500萬港元。警方已聯絡涉案受害人，以確定受害人數目，被捕男女現正被扣留調查。警方稱行動仍在進行，不排除有更多人被捕。

毒品調查科財富調查組總督察鄧凱彤表示，受害傭工多在菲律賓當地的財務公司簽署合約借貸，以繳交來港工作的中介費，貸款以菲律賓披索結算，折合港元每人平均貸款4000至8000元，並規定來港3至6個月內還清，連本帶利每人需還款約6400至1.4萬港元。她說，財務公司借貸時未有標明年利率，借款人並不知情。