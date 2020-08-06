走私艇接單 「集運」貴價貨北上 水警海關搗破 檢值1800萬花膠燕窩洋酒

水警及海關過去兩星期採取長時間監察，發現香港西面水域、大嶼山北部一帶有懷疑走私活動。水警及海關經部署，周一到大嶼山北部行動，人員於當晚11時發現一艘快艇自機場東南面駛向水務署深水角氯氣裝卸區附近一個石灘，快艇靠岸後，岸上一輛中型貨車駛至，8名可疑男子從附近草叢走出，連同貨車司機一同利用特製滾筒鐵梯，把車上貨物搬上快艇。

埋伏人員見狀上前截查，9人隨即跳上快艇，往機場東面逃走。於附近埋伏的中型巡邏水警輪上前追截，快艇見狀加速，繞過機場東面直衝向機場西北面的海域邊界，最終往內地方向逃去。

9人逃脫 首檢內地客熱捧貴價威士忌

人員於石灘岸邊的草叢及涉事貨車搜出109箱及21袋懷疑走私物品，包括341公斤花膠、228公斤燕窩、291公升貴價酒、866件名牌服裝、9187件護膚品、1250克雪茄、1924盒健康食品等，總值超過1800萬元。

海關：今年破45海路走私 檢值2.8億貨超去年總額

海關海域調查組指揮官張國賢表示，今年至今海關已偵破45宗海路走私案，檢獲值2.8億元走私貨品，拘捕157人，已超越去年全年檢獲值1.62億元走私貨品。張國賢稱，過去走私案件較常涉及單一貨品，形容是次案件儼如「集運」，更首次檢獲走私貴價威士忌，屬內地旅客垂青的貨品，相信內地旅客因受新型冠狀病毒疫情影響無法來港購物，有不法分子接獲內地客人訂單後，以走私偷運貨品回內地圖利。