邀總理共管龔如心遺產 基金促頒令律政司去信

管理人律政司反對

指貿然發信或陷尷尬處境

龔如心所設的遺囑表示，將其遺產撥予華懋慈善基金，用作設立一個類似諾貝爾獎般具廣泛國際影響力的獎項及基金，並指定由聯合國秘書長、國務院總理和特首組成的管理機構監管。

基金一方表示，邀請聯合國秘書長的舉動涉及外交，應由律政司長負責。基金早前聯絡中國外交部，得悉總理對加入管理機構有正面回應，認為在目前政治環境下應由律政司長去信邀請。

遺產管理人和律政司長一方則表示反對，形容管理計劃未有詳情，甚至牽涉職位繼任人等議題，認為外交部官員亦未清楚了解情况。假如律政司長貿然作出內容空洞的邀請，或會陷入尷尬的處境中，質疑基金的申請本末倒置。法官聽取各方陳辭後，下令各方向法庭呈交證據，並押後案件至明年5月26日審理有關申請，預計需時1天。

【案件編號：HCMP853/12】