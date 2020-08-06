初選出線者籲杯葛「臨立會」 民主派明開會商去留

梁美芬：倡「一年議員」需再宣誓

梁愛詩前日接受有線新聞訪問時稱，需按《立法會條例》處理議員席位，「喪失席位和有沒有權參選是兩回事」。雖然《基本法》訂明每屆立法會任期是4年，但她說人大有權澄清、解釋和補充法律。

基本法委員會委員、經民聯梁美芬認為，未來一年真空期屬臨時性質的議會，不一定由本屆議員過渡，稱任何人擔任這一年的議員也需再次宣誓。

建制派何君堯認為，現屆議員可延任處理真空期，惟部分議員不能留下，包括早前被DQ參選資格的4名民主派。他稱若人大常委會只提出延任條件，最終可由特首會同行政會議取消個別議員的資格，毋須交法院裁定。至於空缺，他建議由早前報名參選立法會的人填補。

民主派如何應對「真空期」未有定案，民主黨許智峯昨稱黨內未有共識，而他聽到兩種民意，較多人希望民主派留下，但指提出「總辭」的人亦不無道理。他認為這反映民主派的不同光譜，對守住香港、爭取自由民主的策略看法不同，稱若民主派有共識「有些走、有些留」也無不可。

許智峯：較多人冀民主派留下

議會陣線朱凱廸尚未決定去留，稱有市民認為民主派要寸土必爭，「只有我們能進立法會衝撞，是否不做呢？」；但亦有市民認為「唔玩就趁現在」。他冀民主派能共同進退，不同意許智峯所言的「部分留、部分走」。

朱凱廸籲納初選出線者協商

朱凱廸稱民主派應考慮，讓所有初選出線者參與應對真空期的討論，認為政府押後選舉，奪取了出線者的參選權；現屆民主派議員中，不少沒參加初選或放棄連任，故認為未來一年不止與現任議員有關。朱表示，如初選出線者被排除在協商外是不理想的發展。

民主派初選出線者鄒家成昨在fb發文，呼籲民主派杯葛「臨時立法會」，稱無論以何種方式產生的過渡議會，都不具有任何正當性，稱「政權的委任形同招安，接受招安則是背棄港人」。