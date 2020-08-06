稱街工愛地區工作不喜參選 不戀棧議席

梁耀忠說早萌生交棒之意，他舉例，現任民主黨立法會議員尹兆堅曾是街工成員，2004年立法會選舉，尹排在其名單第二，梁耀忠憶述當時選舉論壇都交由尹發言，「很早已想由年輕人去做（議員），不是我經常霸住個位」。

他2016年亦轉戰超級區議會、新界西議席交棒予時任街工成員黃潤達，惟後者未能當選，「為何我要去超區？博出名嗎？」他說，難得盧藝賢有興趣，決定讓他試試，也不預期必然當選，「只是為經驗，也不是強求議席」。

當年無想過做多久 「做到做不到為止」

當日街工在記者會建議初選後可再參考民調，被質疑不符協議。梁耀忠解釋，新界西選民120萬人，但初選獲尾席的公民黨郭家麒及落選的工黨吳敏兒兩者票數相差不過2000，「若相差2000票就沒有了參選權，這是否很慘？選民也沒有了選擇權」。他說曾在協調會議上提出，但未獲重視。

他說，街工決定不參加初選後，曾討論應否直接參與9月大選，但認為違背團結民主派精神，最終決定不出選。回首首次當選議員，他說並未思考要當多久，也未曾設限兩屆交棒，只盼「做到做不到為止」，未來街工冀扎根地區，多做實務工作。