議會生涯25年 懷緬以往「成功爭取」 梁耀忠無奈今屆做唔到嘢

明報記者 邱榕瀅

97前官員常約見 如今「不志在你一票」

梁耀忠自覺最有議員感覺的時候，要數到回歸前，1995年他循「新九組」紡織及製衣界進入立法局，官員經常約見詢問意見，像時任勞工處長葉澍堃約他吃飯問他關注什麼議題，他說正研究英國的不公平解僱法，後來葉推出類似法案；梁曾提出私人法案，冀將公屋租金調整由2年改為3年，政府本來不願，但他說法案通過後10年，房屋署都沒有加租。回歸後，官員約會面次數愈來愈少，上屆尚有官員曾約梁耀忠吃早餐，今屆只有政治助理偶爾傳短訊拉票。

訪問期間，梁耀忠在電話找了良久，才找到政助拉票短訊，游說他支持在沙嶺建骨灰安置所的撥款項目，他形容政府「都不志在你一票」。

有人倡肢體抗爭 梁：打架有用嗎

梁耀忠原定今年參選排第二、為街工主席盧藝賢「抬轎」出戰民主派初選（見另稿），他說，交棒是因立會表現未如理想，「做唔到嘢」，慨嘆法案或撥款政府和建制派「要過就過」。有人說議會無用，不如肢體抗爭，梁反問「打架有用嗎？我都不知道有沒有用」，說民主黨許智峯亦曾在議會衝擊，他們在後搖旗支持，「最後怎樣？」

不覺選主席離場有錯 稱梁君彥必當選

建制人數佔優成梁耀忠感「做唔到嘢」的原因，他以4年前今屆任期之初他主持立法會主席選舉為例，不少人罵他離場、令現任主席梁君彥當選，「不是我令他選到，知不知道，怎樣選他也能當選」。他說，建制派人數多造就梁君彥必然當選。他至今不覺自己當日有錯，強調無機制容許他審查主席候選人持雙重國籍，反問如不贊成考會考、文憑試，「是否可以撼爛制度？」

立會真空期去留未定 「人大有結果再算」

議會種種無奈，梁耀忠說，始終不少個案亦是議員位置才能跟進，曾有青少年犯向議員求助，卻無人理睬，他幫。本來等候發落的青少年犯，終於有確定刑期，他說有議員身分，「make noise都容易點」。告別議會，他惋惜未成功為失聰人士爭取手語作為法定語言。人大常委會將決定未來一年立法會「真空期」如何處理，可會希望延任繼續爭取？梁耀忠只道，待人大有結果再算。