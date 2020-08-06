涉燃彈掟校 被告稱警威脅不招認控暴動

3名被告依次為張凱傑（16歲）、關昊侃（18歲）及鄭梓健（18歲）。張被控於今年5月25日與另一人損壞青衣樂善堂梁植偉紀念中學的玻璃門，及8月4日於青衣長宏邨一個單位內管有兩支伸縮棍。張及關同被控於7月24日用火損壞校門外的花槽及牆身；鄭被控於7月24日串謀其餘兩被告縱火。

「一係認刑毁，一係認縱火」

據了解，閉路電視拍下兩名男子在校門前傾倒可疑液體及投擲易燃物，警方另於其中一名被告的手機找到疑似縱火影片。

首被告透過律師投訴，他在青衣警署錄口供之前，一名警長威脅稱「如果你唔講清楚，我點對你都得！𠵱家得兩條路你揀，一係認刑毁，一係認縱火」；該警長稱暴動罪最高刑期為10年，誘被告承認刑毁罪，否則會加控暴動罪。

裁判官將案件押至9月30日，以待控方驗指紋、翻查片段及檢取被告的手機等。裁判官拒絕兩名被告的保釋申請，只有鄭梓健獲准以1萬元現金保釋，其間不得接觸控方證人等。

【案件編號：WKCC2634/20】