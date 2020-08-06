警稱似「宇宙大王」 涉圍站長青年被認出

兩名被告依次為報稱學生的何梓聰（22歲）和營業員鍾展鴻（23歲），被控一項參與非法集結罪。

案發時為鐵路警區特遣隊警長的林鎮雄供稱，當晚11時51分與同袍以便裝當值，之後他隨記者走入月台，見4至5人跟着站長，他在相距10至15呎距離觀察。他說，當時有數人包圍休班站長，其中一名男子身形健碩，沒戴帽及眼鏡，以灰色面巾蒙面，穿黑衫褲，約5呎8吋高；另一名男子戴黑帽，穿黑色衫及手袖，以黑色面巾蒙面，是唯一穿黑色短褲的人。林在庭上認出次被告，即他口中較健碩的男子。

聞「有狗」 便衣警隨人群離開

林續稱，其間有人大叫「有狗」，他隨人群離開，之後折返月台，仍見這兩名男子。其後一名健碩男子壓在站長身上。之後再有人大叫「有狗」，人群逃跑，林認出次被告，遂在閘機前制服他。

林接受辯方盤問時稱，他記得次被告的眼睛，形容眼大、雙眼皮的次被告似《IQ博士》內的宇宙大王，故能在人多的環境下認出他。審訊明天繼續。

【案件編號：KTCC1666/19】

（反修例風暴）