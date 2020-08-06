認煽惑參與圍警總候判 周庭：平常心面對

周庭（23歲）承認各一項「煽惑他人明知而參與未經批准集結」及「明知而參與未經批准集結」罪。辯方資深大律師駱應淦表示，周庭希望盡快判刑，惟主任裁判官羅德泉認為押後至審訊最後一日、即12月1日處理較恰當。

周庭承認控方案情後，被裁定罪名成立。據周庭承認的案情指出，當日早上7時起，示威者在立法會大樓一帶集結，促請政府回應五大訴求。至早上11時許，包括周庭在內的400人在夏愨道聚集，周庭和其他人一邊叫口號，呼籲包圍警總，一邊步向警總。

黃之鋒林朗彥不認罪11月審

將爭議手機資料可否呈堂

至下午，示威者愈來愈多，過千人佔據夏愨道及包圍警總。一名男子向示威者發出指示，周庭協助對方舉起擴音器及標語，其間不斷叫口號及在警總外張貼標語。示威者之後以雜物堵塞警總出入口，導致交通受阻。警方灣仔分區當日未能即時處理61個999求助個案，另有7名警員不適送院。至翌日凌晨3時，示威者全部散去，圍堵事件歷時15小時。

同案被告黃之鋒（23歲）及林朗彥（25歲）均否認一項「煽惑他人明知而參與未經批准集結」罪，黃另否認一項「組織未經批准集結」罪及一項「明知而參與未經批准集結」罪。控方透露審訊時將傳召17名證人，並依賴數段新聞片段。案件將於11月23日開審，其間3名被告續准保釋。

3人於開庭前見記者，周庭表示會以平常心面對判刑。黃之鋒提及警方早前用軟件破解其手機密碼，查閱手機資料，審訊時會爭議是否有違程序公義。

【案件編號：WKCC2289/20】

（反修例風暴）