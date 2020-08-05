【Emily】「綠豆軍團」漫畫被指諷警 紅會：講人道法 絕無影射

陳克勤拍檔批「紅變黃」

紅會fb專頁上載4格漫畫，指紅豆軍團與綠豆軍團打仗時，有綠豆軍「有殺錯無放過」咁射埋平民。紅十字會話，國際人道法雖然只適用於武裝衝突，但佢哋相信其人道精神適用於任何情况，以保護人嘅生命及尊嚴。惟網民留言質疑佢哋針對警察，又指紅十字會唔應該玩政治。

胡健民則批評紅十字會「搞小動作，真係紅變黃，血庫亡」，話漫畫中嘅「綠豆軍團」濫殺無辜，指有網民聯想到係影射緊警察，因為防暴警服裝係綠色嘅。胡健民質疑點解要用綠豆，而唔係黃豆、黑豆，批評內容政治化。佢認為社會要思考吓捐血服務係咪應該只由紅會處理。

紅十字會回應話，漫畫係想帶出喺衝突之中，各方必須區分平民以保護冇參加衝突嘅人；該會亦以救助有需要嘅人為首要考慮，唔會受對方嘅背景或政治立場影響。