【Emily】「綠豆軍團」漫畫被指諷警 紅會：講人道法 絕無影射

【明報專訊】香港紅十字會上周三喺facebook宣傳國際人道法，上載漫畫講述「綠豆軍團」攻擊「紅豆平民」嘅故事，結果引來大批網民留言，質疑有影射成分。原本喺立法會選舉中排喺民建聯陳克勤名單一齊參選嘅前輔警總督察胡健民近日喺facebook拍片話，有關漫畫帶仇警意味，「綠豆」影射防暴警員。紅十字會回應話，該系列嘅漫畫自6月推出，說明國際人道法嘅基本概念，內容絕無影射意圖。
陳克勤拍檔批「紅變黃」
紅會fb專頁上載4格漫畫，指紅豆軍團與綠豆軍團打仗時，有綠豆軍「有殺錯無放過」咁射埋平民。紅十字會話，國際人道法雖然只適用於武裝衝突，但佢哋相信其人道精神適用於任何情况，以保護人嘅生命及尊嚴。惟網民留言質疑佢哋針對警察，又指紅十字會唔應該玩政治。
胡健民則批評紅十字會「搞小動作，真係紅變黃，血庫亡」，話漫畫中嘅「綠豆軍團」濫殺無辜，指有網民聯想到係影射緊警察，因為防暴警服裝係綠色嘅。胡健民質疑點解要用綠豆，而唔係黃豆、黑豆，批評內容政治化。佢認為社會要思考吓捐血服務係咪應該只由紅會處理。
紅十字會回應話，漫畫係想帶出喺衝突之中，各方必須區分平民以保護冇參加衝突嘅人；該會亦以救助有需要嘅人為首要考慮，唔會受對方嘅背景或政治立場影響。