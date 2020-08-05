【Emily】英大學港博士生 畀同儕互審嚇親 論文被要求HK後加Xianggang

【明報專訊】去咗愛丁堡大學攻讀博士嘅港人Andrew Yu近日喺Twitter透露，佢有篇學術論文交咗去同儕互審（Peer review）之後，收到嘅其中一個意見係要求佢要加番香港嘅普通話拼音「Xianggang」，話「Hong Kong」係一個外國名（foreign name）。喺facebook分享呢個tweet嘅屯門區議員張可森就擔心：「會唔會有一日講『香港』都叫分裂國家？」