【Emily】英大學港博士生 畀同儕互審嚇親 論文被要求HK後加Xianggang

【明報專訊】去咗愛丁堡大學攻讀博士嘅港人Andrew Yu近日喺Twitter透露，佢有篇學術論文交咗去同儕互審（Peer review）之後，收到嘅其中一個意見係要求佢要加番香港嘅普通話拼音「Xianggang」，話「Hong Kong」係一個外國名（foreign name）。喺facebook分享呢個tweet嘅屯門區議員張可森就擔心：「會唔會有一日講『香港』都叫分裂國家？」
Hong Kong 係外國名？
博士生表明唔改
Andrew喺Twitter話，篇學術文章收到嘅兩個意見，包括要佢加番「香港」嘅普通話拼音，以及文中一句對殖民主義表現咗「surprisingly sympathies（令人驚訝嘅同情）」，要求佢修改內容。Andrew表明唔會改，質疑提意見者係咪大陸人，仲話自從喺Twitter講述事件後，好多人電郵其大學話要投訴佢份研究，鬧佢支持殖民、種族歧視，仲有人話佢違反《港區國安法》，形容佢上司都理解唔到。
大學收違國安法投訴
Andrew同Emily講，篇論文仲審緊，暫時期刊方面未有咩回應。愛丁堡大學現任校長係港大前校長馬斐森，愛丁堡大學網頁中馬斐森履歷都有提「Hong Kong」。