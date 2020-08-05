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港聞
2020年8月5日星期三
港聞二
國安法首案被告今申人身保護令 還押逾月 冀法庭從普通法考量酌情保釋
周家明獲委審案 曾裁緊急法違憲
兩男涉港鐵站集結 被圍站長：無理取鬧
技術員脫襲警罪 官：或自然「揈手」
磚擲水炮車 男生認刑毁
工程師網售27萬Daytona 交收遭伏擊 兩煞大圍站斬人搶勞力士
青衣中學擲汽彈案拘4男 警：疑有人欲逼停課
車房爆炸案 求情稱按老闆指示修車 官批被告「膽粗粗」
應對「臨立會」陷兩難 泛民冀齊上齊落
回歸前臨立會 馮檢基認加入難阻惡法通過
唐英年見張曉明
英跨黨報告斥港警違國際法 促制裁
唐樓起火煙滾滾 住戶衝回家救狗
浸大拒續約 邵家臻：如遭親母捨棄 與母校結緣30載 傘後問罪不留人
年逾半百前路茫茫 「抗爭代價就是受苦」
尊子漫畫
【Emily】英大學港博士生 畀同儕互審嚇親 論文被要求HK後加Xianggang
【Emily】「綠豆軍團」漫畫被指諷警 紅會：講人道法 絕無影射
【Emily】網媒報與美總領事會面 梁家傑懷疑史墨客被跟
【Emily】7月氣溫136年以來最熱 熱夜21日創新高
【Emily】區議員鋸擋路塌樹：唔好亂學
【Emily】工聯選管會抗議 請願信要放花叢
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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國安法首案被告今申人身保護令 還押逾月 冀法庭從普通法考量酌情保釋
周家明獲委審案 曾裁緊急法違憲
兩男涉港鐵站集結 被圍站長：無理取鬧
技術員脫襲警罪 官：或自然「揈手」
磚擲水炮車 男生認刑毁
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