年逾半百前路茫茫 「抗爭代價就是受苦」

坐牢失教席被DQ 「我其實無路行」

因為佔中，他或將成別人眼中的「雙失Young Old（初老）」。過往30多年日子，他大部分時間花在最熱愛的教學工作，其間寫過30多本書。因為「邵家臻」三字，近來本應面世的作品於印刷當天被叫停。他沒想過，「佔中的代價竟是把我從30多年來的舒適圈趕走」。他細數起自己不懂的事，駕車、攝影、踩單車……他想了良久，仍未知前路，只言10月卸下議員身分後，會休息半年，再作打算。

訪問之時，特首林鄭月娥還未公布取消立法會選舉，及有可能出現一年的臨時議會安排。

在囚見母淚流 並非無悔

回想當年佔中有不少人參與，亦有不少人離場。他笑言當年自己也是「花生友」，「佔中前都無睇過Benny（戴耀廷）寫的文，咁悶！」怎料卻成為「佔中十死士」中自首、被判囚的花生友。問到曾否有一刻後悔，他遲疑良久，「一刻有的，其實好多刻𠻹」。身為議員，穿著囚衣坐於又熱又侷促的監獄飯堂，看電視上風光亮麗的議員在議會侃侃而談，而自己原是他們一分子；作為社工，畢業至今大學同學都已迎來「收成期」，擁有或不止一處私人物業，而自己則只是租樓住；作為兒子，他在囚期間心臟病發，坐在輪椅上仍要扣着手銬，母親前來探訪，而自己只可看着母親淚流不止，都是曾叫他後悔的剎那，「別人不問，自己都會問，我在做什麼呢？」

他認為，代價「真的好大好大」，但抗爭須學懂付上代價，「如抗爭毋須付代價，是福氣。現在才是真章，以後抗爭必然會受苦……誰為香港受苦，誰就是香港的主人」。