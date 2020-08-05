浸大拒續約 邵家臻：如遭親母捨棄 與母校結緣30載 傘後問罪不留人

明報記者 蕭愷情

89年入學 自豪感恩

07年任全職講師 「願餘生都在浸會」

近日相繼有大學學者遭解僱或不續約，邵家臻是其中一人。浸大年初成立內部調查委員會，審視邵在佔中案被定罪對大學的影響。調查未有結果，浸大就通知邵續約申請不獲批，8月底他就要告別校園。浸大是邵的母校，1989年入學，20歲的他從九龍塘站沿聯福道走到浸大校園，當年身邊沒什麼人讀大學，他感到感恩又自豪，「那時以為自己只會走3年，走着走着竟然走了30年」。畢業後擔任社工，每逢失意總會回浸大走走，「一回到浸大個心就定，人就靜，行完又可以重新投入工作」。其後他獲邀回浸大攻讀哲學碩士，就立馬請假寫研究計劃書，2007年更獲全職講師一職，「哇……當時真的雙膝下跪感謝上帝」。往後每兩年申請續約，他都要撰寫一篇個人自述，熱愛浸大的他更曾寫上「願意餘生都在浸會（for the rest of my life）」。他自嘲，「就是這麼老套，但我真的以為可以在這裏終老」。

校方問罪書貼「哭牆」

「政治決定否決院校自主」

2014年，浸大與邵家臻的關係逐漸改變，他把一切看在眼內。辦公室門後有幅「哭泣的牆」，門上貼上多張自他佔中以來，校方向他興師問罪的信件，也是邵的一道道「傷口」。「2017年1月，系主任來信說收到匿名投訴信，稱我誤人子弟，要求我就facebook上10張相片逐張評論；2014年，（校方）叫我解釋為何大學的研討會有網媒轉載……」他細細讀出每項「罪名」，「像被親生母親凌辱，每次收到都在這裏哭」。說畢，他更一度哽咽。

以往校方每次問罪，邵家臻都因有學生支持而化險為夷，他認為，今年「天時地利人和」下終難逃一劫，「6年先攆到我，也不知是大學成功還是失敗」。與其說校方不提供不續約理由，他認為，倒不如說是提供不到理由，「政治決定overrule（否決）院校自主，6年，就足以令一間大學崩壞」。

籲學生放遠眼界 亂世勿感無力

曾是浸大「親生仔」的他，8月底將離開生活多年的校園，整理一本本他教學用的筆記，執拾一張張他用來介紹課堂內容的電影光碟。沒有Last lecture的他，心裏其實一早想好講題──「on becoming a better Shiu Ka Chun」，想分享他人生遇過的天使與魔鬼，談談讀過的書的所思所感，更想與學生說，「think big, feel small」，放遠眼界望穿烏雲，同時細細感受自己帶來的每個改變，於動盪不安的亂世中，勿感無力。