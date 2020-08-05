浸大拒續約 邵家臻：如遭親母捨棄 與母校結緣30載 傘後問罪不留人

【明報專訊】「個個都知，我上堂識飛，最鍾意喺課室跳芭蕾咁周圍教書。」身兼社福界立法會議員的浸會大學社工系講師邵家臻說着已跳上辦公桌，談如何教書。隨着日前浸大拒絕續約，他還未及與浸大、學生道別，去年4月已成為他最後一節課（Last lecture），教學生涯也悄然畫上句號。他形容，這是一種哀傷（grief），浸大帶給他的另一道哀傷是關係的斷裂。與浸大淵源30年，見證母校自他參與「佔中」後，一步步壓迫，最後把他趕走，「就像遭親生母親捨棄」。
明報記者 蕭愷情
89年入學 自豪感恩
07年任全職講師 「願餘生都在浸會」
近日相繼有大學學者遭解僱或不續約，邵家臻是其中一人。浸大年初成立內部調查委員會，審視邵在佔中案被定罪對大學的影響。調查未有結果，浸大就通知邵續約申請不獲批，8月底他就要告別校園。浸大是邵的母校，1989年入學，20歲的他從九龍塘站沿聯福道走到浸大校園，當年身邊沒什麼人讀大學，他感到感恩又自豪，「那時以為自己只會走3年，走着走着竟然走了30年」。畢業後擔任社工，每逢失意總會回浸大走走，「一回到浸大個心就定，人就靜，行完又可以重新投入工作」。其後他獲邀回浸大攻讀哲學碩士，就立馬請假寫研究計劃書，2007年更獲全職講師一職，「哇……當時真的雙膝下跪感謝上帝」。往後每兩年申請續約，他都要撰寫一篇個人自述，熱愛浸大的他更曾寫上「願意餘生都在浸會（for the rest of my life）」。他自嘲，「就是這麼老套，但我真的以為可以在這裏終老」。
校方問罪書貼「哭牆」
「政治決定否決院校自主」
2014年，浸大與邵家臻的關係逐漸改變，他把一切看在眼內。辦公室門後有幅「哭泣的牆」，門上貼上多張自他佔中以來，校方向他興師問罪的信件，也是邵的一道道「傷口」。「2017年1月，系主任來信說收到匿名投訴信，稱我誤人子弟，要求我就facebook上10張相片逐張評論；2014年，（校方）叫我解釋為何大學的研討會有網媒轉載……」他細細讀出每項「罪名」，「像被親生母親凌辱，每次收到都在這裏哭」。說畢，他更一度哽咽。
以往校方每次問罪，邵家臻都因有學生支持而化險為夷，他認為，今年「天時地利人和」下終難逃一劫，「6年先攆到我，也不知是大學成功還是失敗」。與其說校方不提供不續約理由，他認為，倒不如說是提供不到理由，「政治決定overrule（否決）院校自主，6年，就足以令一間大學崩壞」。
籲學生放遠眼界 亂世勿感無力
曾是浸大「親生仔」的他，8月底將離開生活多年的校園，整理一本本他教學用的筆記，執拾一張張他用來介紹課堂內容的電影光碟。沒有Last lecture的他，心裏其實一早想好講題──「on becoming a better Shiu Ka Chun」，想分享他人生遇過的天使與魔鬼，談談讀過的書的所思所感，更想與學生說，「think big, feel small」，放遠眼界望穿烏雲，同時細細感受自己帶來的每個改變，於動盪不安的亂世中，勿感無力。