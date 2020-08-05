英跨黨報告斥港警違國際法 促制裁

APPG今年3月開始收集反修例運動中，急救員及醫護等人道救援工作者受人權侵害的證據，有資深醫護人員、急救員、傳媒工作者、退休警察等作供。報告引述多份證據，指稱警方阻止醫護為示威者治療、向人道救援工作者使用過分武力。報告提及多名人道救援工作者被捕，包括去年11月理大衝突中多名義務急救員被捕，其中一張多名義務急救員等雙手被綁坐在地上的照片，被用作報告的封面圖片。

倡制裁林鄭警務處長

撐國安法助長警暴者禁藉BNO移民

報告強調，違反人權的做法理應被調查及追究，但至今未見有警察被問責，建議英國政府向容許警暴的高級官員，包括但不限於林鄭月娥及警務處長，緊急實施制裁，並防止擁護港區國安法及助長警暴者，受惠於BNO特別移民政策。

APPG成員、英國上議院議員Natalie Bennett（貝利）於記者會被問到，為何針對林鄭月娥制裁，她稱香港警方用武並非突然失控，而是持續多個月，可看到警方是按香港政府指示行動。貝利稱留意到香港立法會選舉押後一年，認為疫情不足以成為藉口。

港區國安法實施後，再有國家取消與香港簽訂的引渡協議。法國外交部周一發聲明稱，「因應最新發展，法國不會確認2017年5月4日跟香港簽署的引渡協議」。歐盟前日亦發聲明，表示押後選舉令人質疑《基本法》賦予港人的民主權利和自由是否有效實施，亦稱12名民主派參選人被DQ，削弱了香港作為自由開放社會的國際聲譽，期望港府重新考慮押後選舉和DQ決定。

再多一國停與港引渡 外交部斥紐國干涉

新西蘭上周亦已暫停與本港的引渡協議，中國外交部發言人汪文斌昨主持例行記者會時表示，新西蘭以港區國安法為藉口，將司法合作政治化，粗暴干涉中國內政，中方堅決反對。汪又稱立法會選舉為「中國的地方選舉」，任何外國政府、組織都無權干預。