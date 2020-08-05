回歸前臨立會 馮檢基認加入難阻惡法通過

大部分泛民杯葛 僅4民協成員加入

中央在1996年成立香港特區第一屆政府推選委員會，港區全國人大代表及全國政協委員等佔委員數目的兩成半。其後，委員會選出60人擔任臨立會議員，臨立會由1997年1月運作至1998年4月，由於香港在7月才回歸，故臨立會前期和立法局「鬧雙胞」，回歸前在深圳開會。

前臨立會議員馮檢基表示，當時根據民調結果加入臨立會，稱其時民主派也沒有「齊上齊落」的概念。他稱當年擔當「監察的角色」，如臨立會處理超出權限的議案，「我們喝住它，讓全香港都聽到」，但承認4票確是無法阻止法案通過。至於民主派如今再次面對「臨立會」，他形容是一場「位置之戰」，稱要爭取每一個具影響力的位置，但認為加入與否要視乎對下次選情是否有利。

前立法局議員李卓人當年跟隨民主派決定，拒絕加入臨立會，因臨立會在回歸前運作，認為屬非法組織，故商討後決定杯葛，「抗議這個怪胎的誕生」。他於立法局提出的《集體談判權條例》遭臨立會廢除，生效不足3周，是香港史上壽命最短的法例。

臨立會或再現 李卓人憂選舉例遭改

至於未來一年或出現的臨立會，李卓人憂慮選舉法例會遭更改，如容許港人在內地投票、功能組別的個人票變成團體票等，稱根本無法監督內地票站，破壞性或比當年臨立會大。目前民主派就延任一事陷兩難，他認為整個陣營要共同進退，可待人大常委會公布方案後才下決定，達到「後發先至」。

香港民研副行政總裁鍾劍華認為，現屆議員延任與否，取決於人大常委會的最終定案，但即使北京採取寬鬆的入閘條件，料部分民主派也不會加入，「因為有馮檢基他們的前車之鑑，當年說『又傾又砌』，進去後全部當了政治花瓶，我印象中真的沒有產生任何作用」。

（立會選舉）