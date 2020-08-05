應對「臨立會」陷兩難 泛民冀齊上齊落

林卓廷表示，現時不是民主派如何應對的問題，「問題是北京、中共的紅線隨時變，我無興趣猜度佢點劃法」，認為應待北京公布決定後，整個民主派再商討。他希望齊上齊落，表示有人認為可共同進退或泛民達成共識如「有啲走、有啲留」。

躊躇應否人大公布前行動 有人認同先總辭

社福界議員邵家臻稱，最穩陣是謀定而後動，形容現時狀態「似是不斷改試題的考試」，「個個講法、辣度都唔同」。他說有民主派認同填詞人林夕日前建議，在人大做決定前「總辭」，「 唔使被牽住鼻子走」。他稱，民主派正陷兩難，若在真空期留任，「如何令進化了的選民覺得你有抗爭意志 ，但如果你打交，會畀人拉，之後無得選」。

毛孟靜：最大考慮保留關鍵否決權

議會陣線毛孟靜稱，她最大考慮是民主派能否保留關鍵否決權。她表示現時有兩種說法，如果真空期會議是第6屆的延伸，民主派仍有否決權，可奉陪到底；但如用其他形式組成立法會，議員有被委任的感覺，她會認為「難啃」，要再想清楚。她又稱，民主派之間想法或有分別，很難綑綁、脅迫人。

公民黨3名現任議員被取消參選資格，未被DQ的譚文豪表示，該黨對如何應對未完成討論，他想先看人大開出的方案，了解支持者想法，以及整個民主派能否做到「齊上齊落」。被DQ參選資格的會計界議會梁繼昌稱，要視乎人大方案來做決定，同冀民主派「齊上齊落」。

全國人大常委譚耀宗昨稱，讓4名被取消參選資格的現任議員延任，將出現矛盾；人大將列出清晰和能夠執行的原則。建制派議員謝偉俊更認為，其他應會被取消參選資格、但未被取消資格的議員，都不可延任。

另外，前律政司長梁愛詩昨提9點回應，不同意大律師公會就押後立法會選舉所發的聲明，認為公會是基於政治多於法律根據。她稱《基本法》和《香港人權法案》保障港人的選舉權和被選權，但同樣保障市民的生存權利，過百萬市民同日投票，將帶來高傳播風險。她又認為，引用《緊急法》押後選舉被判合憲的機會相當大。

明報記者

（立會選舉）