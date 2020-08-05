車房爆炸案 求情稱按老闆指示修車 官批被告「膽粗粗」

被告黎駿豪（39歲）被控於2015年4月26日，因嚴重疏忽而非法殺死車房東主胡漢偉、的士司機陳錦波及相鄰玻璃店女東主伍靄霞。

月中判刑 辯方：僱主親友讚有孝義

辯方求情稱，被告中三畢業後修讀汽車維修學徒課程，其後在九巴工作了約12年，表現良好，至2012年才轉職到涉事車房。事發後被告身受重傷，女友仍對他不離不棄並悉心照顧，兩人於2016年結婚，翌年誕下女兒。被告是家中經濟支柱，康復後努力工作，甚至身兼兩職，現任僱主、家人及朋友均稱他為人顧家、有孝義。

官斥明知無牌仍維修 心態大安旨意

辯方續稱，被告維修的士不是出於個人利益考慮，工作是老闆下達的指示，「唔做的話就劈炮唔撈，客觀現實出現困難，佢喺困難之下選擇錯誤」。但法官張慧玲認為，車房過往一直做類似的維修工作，被告明知沒有維修資格仍繼續做，相信他因過往沒有事故發生就「膽粗粗繼續做」，有「大安旨意」的心態。

辯方律師說，本案因等候上訴庭及終審法院就DR美容誤殺案釐清「嚴重疏忽致誤殺罪」的控罪元素，延誤至今才開審，5年來被告承受極大壓力。張官承認案件延誤，稱會考慮被告在等候期間經歷的心理狀態。

【案件編號：HCCC213/16】