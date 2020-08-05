青衣中學擲汽彈案拘4男 警：疑有人欲逼停課

葵青助理指揮官（刑事）警司林志源稱，首宗案件發生於5月25日晚上，有人使用類似伸縮警棍的武器破壞學校大門玻璃；7月24日凌晨，有人在學校大門先把打邊爐用的石油氣罐放在校門前，再向大門投擲已點火並裝有白電油的玻璃瓶引發爆炸。

拘3中四生1舊生 涉刑毁縱火等

警方調查後，昨日凌晨於長宏邨一單位內拘捕一名16歲少年，並在其住所檢獲兩支伸縮棍，他涉嫌刑事毁壞、縱火及藏有攻擊性武器被捕。另外，警方昨晚在青衣拘捕一名18歲男子、前晚在長康邨一單位內拘捕一名18歲男子，以及於7月24日涉案當晚在葵涌區一單位內拘捕一名23歲男子，3人涉嫌縱火。23歲男子已獲准保釋候查，另3人正被扣查。樂善堂回應稱案件已交警方調查，不便透露資料。

據悉，涉案23歲男子為該校舊生，報稱無業，在該校被投擲汽油彈的凌晨，無合理辯解下出現在學校附近，並拍攝事發現場。前晚被捕的18歲中四男生則在投擲汽油彈當晚負責「睇水」；另同樣就讀中四的其餘兩名男生涉嫌參與兩次事件。

警：不知案發時學校是否已因疫停課

林志源稱，相信是因有人為回應社會「三罷」號召，以破壞學校的激進方式欲迫使學校停課，「學校罷唔到課嘅話，如果佢哋能夠將呢間學校破壞，好標誌性、好象徵性，就係打爛正門，等啲同學返唔到學」，但他稱不清楚案發時學校是否因疫情已停課。案件由葵青警區重案組跟進。

翻查資料，學校被刑毁後兩天的5月27日，有人號召當日全港「大三罷」反對國安法及國歌法。至於學校被擲汽油彈的7月24日，教育局已宣布停課，警方消息稱相信有人不滿校方在刑毁事件後警告學生及報警，再次犯案。