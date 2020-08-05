工程師網售27萬Daytona 交收遭伏擊 兩煞大圍站斬人搶勞力士

事主身中多刀 情况嚴重

47歲事主姓吳，家住大圍，在澳洲任職工程師，早前回港避疫。他透過facebook放售價值27萬元的二手勞力士Daytona手表，並相約買家昨午5時許在港鐵大圍站交收。當時他將手表放在一個黑色斜孭袋內，其間在D出口附近大堂遭兩男持刀棍伏擊，過程被路人拍下短片，在網上廣傳。

根據短片，事主被兩名戴黑色帽的男子前後以40厘米長牛肉刀及棍襲擊，事主遇襲跌坐地上，並以手護頭擋格，其中持刀男不斷向其揮刀，有目擊者受驚大叫。

未幾，持刀男拿着黑色斜孭袋和持棍男逃去，並跑上D出口外的行人天橋。另一影片顯示，二人在D出口約200米外的新強記燒鵝酒家門外，登上一輛白色私家車，駕車絕塵而去。

兩男持刀棍襲擊 暫無人被捕

事主頭、手、背、腳部中多刀，頭部浴血，右腳波鞋飛脫，坐在地上按着後腦待援。救護員到場為他包紮後將他送往威爾斯醫院。港鐵站大堂地上遺下大灘血漬，警方事後封鎖現場調查。案件列行劫，交由沙田警區重案組第二隊跟進，正追緝兩名30至40歲男子。

上周六（1日）凌晨，一名23歲青年於天水圍鳳降村路一停車場遭4名蒙面男子持刀棍襲擊，被搶走一隻價值約160萬元的Richard Mille手表。上月23日晚，32歲鐘表店負責人離開尖沙嘴加連威老道店舖時，被4人毆打，劫去價值約140萬元的Richard Mille手表，警方事後拘捕4名南亞漢。