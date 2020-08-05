磚擲水炮車 男生認刑毁

案發時讀中六的被告陳業云（18歲）承認於今年1月1日在灣仔，無合法辯解而損壞屬於香港政府的一部車牌為AM9589的人群管理特別用途車。他昨獲准保釋候訊。

控方案情指出，當晚近7時，俗稱「水炮車」的警方人群管理特別用途車沿灣仔軒尼詩道向銅鑼灣前進，駛至案發地點時，被告從記者群跑到水炮車後約3米，並向車尾擲磚，其後被警方當場制服。水炮車車身留下一條8厘米長凹痕，維修費9900元。

被告另涉同日同地管有或保管或控制一個載有210毫升環己烷、甲基環己烷及19克蔗糖有機混合物的塑膠瓶、一把美工刀、一個打火機及一個槌。被告原亦打算承認此控罪，惟主任裁判官錢禮質疑控方的定罪基礎，認為無證據顯示被告有意圖使用該些物品損壞財產，控方只以被告身處示威場合而推斷被告有意圖是「不太正確」，一度建議就此控罪排期審訊。案件押後待控辯雙方再索取法律意見。

【案件編號：ESCC30/20】

（反修例風暴）