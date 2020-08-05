技術員脫襲警罪 官：或自然「揈手」

官：警誠實證人 看不清動作不稀奇

被告為技術員莊浩峰（26歲），控罪指稱他於去年6月12日在軍器廠街與駱克道交界，襲擊執行職責的高級督察余天生。

暫委裁判官黃向戎裁決時表示，高級督察余天生作供時雖未能分清被告是用拳抑或掌襲擊他，但因被告事前無轉身，理應不會細心留意被告舉動，加上事發時是「電光火石」，所以看不清楚被告動作「並不稀奇」，不影響其可信度，而觀其神態，認為余已盡力作供，裁定他為誠實可靠的證人。

黃官續稱，由於余無法令法庭得知被告動作為出拳，還是自然反應「順勢揈手」，而余形容被告力度為「大力過打招呼但可接受」的中性字眼，可能屬「意外的襲擊」，就被告是否鹵莽襲擊余，法庭無法作出唯一的合理推論。另外，若被告動作為自然反應，又實屬「過分誇張」並自招嫌疑，可是仍不足以入罪，故在疑點利益歸於被告下，裁定被告襲警罪名不成立。

【案件編號：ESCC2304/19】

（反修例風暴）