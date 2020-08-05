兩男涉港鐵站集結 被圍站長：無理取鬧

兩名被告依次為報稱學生的何梓聰（22歲）和營業員鍾展鴻（23歲），原被控一項襲擊致造成身體傷害罪，後被改控一項參與非法集結罪。

搭港鐵被認出 休班站長否認曾報警

港鐵調景嶺站站長李建宏供稱，案發當日他休班，晚上約11時45分得知太太入院，故乘搭港鐵前往坑口站，並留意到有一群蒙面年輕人在寶琳站附近集結及破壞閘機。上車後，他聽到有人嗌「調景嶺車長」，及後十多人進入車廂，質問他「你做咩嗌警察」。他估計所指是8月31日及9月1日有警察進入調景嶺站，並稱未曾報警。

稱被扯跌壓倒 曾扯示威者面巾

李續稱，自己在車廂內被包圍，形容「好似迫巴士」，並喊「你哋全部離開」，當時有人離開，惟4至5人跟着他，他被人扯背囊而失平衡跌倒，另有一名戴帽、戴眼鏡及蒙面的男子圖搶他的雨傘但不果。庭上播放兩段由傳媒拍攝的片段，李下午作供時改口稱該男子沒戴眼鏡，是「認錯人」。

李說，當他步出車廂時再被扯背囊而跌倒，同時有2至3人一同跌倒，一名較健碩、約高1.7米、身穿深色短袖T恤的男子壓着他。他把該男子的面巾扯下，而自己的眼鏡亦飛脫。

辯方指有敵意主動襲擊 站長否認

辯方在盤問時指出，李對示威者有敵意，主動襲擊在場的人，在車廂來回走動，不願意與示威者對話，全因「鬥氣」；李不同意。他又不同意當時可以離開車廂，反問「成班人喺出面，我離開有咩用？」他曾指現場的人無理取鬧，辯方質問李用手扯別人的面巾是否也是無理取鬧，李稱「係佢哋無理取鬧先」。審訊未完今續。

【案件編號：KTCC1666/19】

（反修例風暴）