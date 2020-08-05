周家明獲委審案 曾裁緊急法違憲

指定法官未見名單 政府：一併交代

特首辦昨晚回覆查詢稱，行政長官繼早前按國安法第44條規定，在徵詢過港區國安委和終審法院首席法官後，委任了首批裁判官為指定法官；行政長官已按同樣程序指定若干名高等法院原訟法庭法官，負責處理國家安全案件，周家明法官是其中之一。其他各級法院的指定法官將陸續獲得指定，屆時政府會一併向公眾交代。

一地兩檢裁合憲

周官處理過不少司法覆核案件，包括去年11月與林雲浩法官裁定政府引用《緊急法》訂立《禁蒙面法》屬違憲，惟之後被上訴庭推翻裁決。此外，香港警察隊員佐級協會早前提司法覆核，稱選民登記冊助長警員被「起底」，周官今年4月裁定員佐級協會敗訴。另於前年12月，周官裁定《廣深港高鐵（一地兩檢）條例》合憲。

國安法列明，指定法官任期一年，條例沒規定指定法官的國籍，但列明若有「危害國家安全言行」，不能擔任指定法官，即使已任命，也可終止資格。

（港區國安法）