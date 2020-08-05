周家明獲委審案 曾裁緊急法違憲

【明報專訊】《港區國安法》列明由特首指定法官處理國安案件，包括委任6名裁判官為「指定法官」，惟政府至今未公布名單。首宗涉違國安法案件上月提堂，總裁判官蘇惠德在庭上確認收到聘書，是6名「指定法官」之一。涉案男子昨向高等法院申請保釋及人身保護令，今午開庭處理。特首辦昨回覆查詢，確認審理是次申請的高院原訟庭法官周家明（圖），已獲特首委任處理國安案件。
指定法官未見名單 政府：一併交代
特首辦昨晚回覆查詢稱，行政長官繼早前按國安法第44條規定，在徵詢過港區國安委和終審法院首席法官後，委任了首批裁判官為指定法官；行政長官已按同樣程序指定若干名高等法院原訟法庭法官，負責處理國家安全案件，周家明法官是其中之一。其他各級法院的指定法官將陸續獲得指定，屆時政府會一併向公眾交代。
一地兩檢裁合憲
周官處理過不少司法覆核案件，包括去年11月與林雲浩法官裁定政府引用《緊急法》訂立《禁蒙面法》屬違憲，惟之後被上訴庭推翻裁決。此外，香港警察隊員佐級協會早前提司法覆核，稱選民登記冊助長警員被「起底」，周官今年4月裁定員佐級協會敗訴。另於前年12月，周官裁定《廣深港高鐵（一地兩檢）條例》合憲。
國安法列明，指定法官任期一年，條例沒規定指定法官的國籍，但列明若有「危害國家安全言行」，不能擔任指定法官，即使已任命，也可終止資格。