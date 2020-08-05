國安法首案被告今申人身保護令 還押逾月 冀法庭從普通法考量酌情保釋

戴啟思代表 同步申保釋

被告唐英傑（23歲）被控一項煽動他人分裂國家及一項恐怖活動罪，違反港區國安法第20、21和24條。獲委任為「指定法官」的總裁判官蘇惠德早前表示，基於港區國安法第42條規定及案情嚴重，拒絕被告的保釋申請。被告目前已還押逾一個月，今午將由資深大律師戴啟思、大律師伍頴珊和黃瑞紅代表申請保釋及人身保護令。

據了解，由於國安法第42條列明「除非法官有充足理由相信其（被告人）不會繼續實施危害國家安全行為的，不得准予保釋」，辯方擔心被告不再受「保釋假定」的法律原則保障，導致他循刑事訴訟程序途徑、向高院申請保釋的難度將增加，故決定一併為被告申請人身保護令。

辯方認為，普通法設人身保護令制度，保障任何人的人身自由不被侵犯。即使法庭在刑事案中受國安法所限，無法批准被告保釋，當法庭改循民事途徑審理被告的人身保護令申請時，法官便有權行使酌情權，從普通法角度考量被告的人身自由有否被不當侵害，從而令被告暫時獲釋。

學者：國安法人權例保釋權

法院需考慮是否一致

港大法律學院副院長楊艾文表示，國安法將「保釋假定」（presumption of bail）的原則「狹窄地扭轉」，因被告須證明自己一旦獲保釋，便不會再干犯國安法。他說，法庭需考慮上述情况是否和《香港人權法案條例》提及的保釋權一致，形容「我們的法院從未考慮類似問題」。

楊舉例，加拿大《權利與自由憲章》列明若無正當理由，被告不得被拒絕保釋權；惟針對謀殺、叛國、恐怖主義或販毒等案件，舉證責任便會由控方轉移至被告身上，由被告證明自己沒重犯風險。

【案件及入稟編號：HCCP463、HCAL1601/20】

明報記者

（港區國安法）

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