學生會交2500聯署 促港大撤回炒戴耀廷

楊潤雄促勿用政治力量施壓

否則危害院校自主

港大學生會收集2500多個員生、校友聯署，促校委會撤回解僱戴耀廷決定，以及下周一（10日）前書面公開推翻教委會建議的理據、檢討及修改《香港大學規程》校委會校外委員任命程序。港大校方回應，會把學生會函件轉交校委會。

浸大社工系講師兼社福界立法會議員邵家臻、嶺大文化研究系助理教授葉蔭聰近日亦收到大學通知不獲續聘。被問到政府有否參與決定，楊潤雄稱大學行政及學術研究獨立運作，「大學人事是大學自主其中一環，不論人事薪酬、聘任，都是大學按制度做，政府一直沒參與」。他稱尊重大學按法例賦予的權力、既有制度處理人事問題，籲外界不應加添大學壓力及要尊重。

《港區國安法》實施後，保安局長李家超早前稱教育界「一定有壞蘋果」，並指明可根據國安法推動研究學校管理，主動了解學校運作、監督及促進管理。楊潤雄昨稱，國安教育工作分兩方面，其一是港區國安法下，就學校未來日常運作需要有何改變或它們會遇到什麼問題，希望可發出更詳細指引；其二是把國安教育加入課程，「國家安全教育是重要議題，必須在學校教育體現」。對於保安局公開提及另一政策局的工作，楊潤雄稱李家超言論與他所言一致，「作為一個團隊，誰去說沒有所謂」。