「李力持」籲DIY記者證 警稱證據不足不檢控

記協質疑教唆造假證 促警再解釋

記協主席楊健興回覆本報稱，當日就案件向警方落口供逾兩小時，其間警方向他查詢記協發出記者證的過程、申請資格等，「問得很仔細」。他認為案件表面證據十分清楚，有人未得記協授權下叫其他人盜用記協名義偽造記者證，「相信常理都覺得有問題」；而記協是傳媒業界工會，有關做法已對記協造成傷害，不明白警方稱「證據不足」的意思。

他續稱，警方至今未向其交代有關帖文由誰發出，「（記協）都想清楚知道警方有無向李力持確認該帖文是否由他發出，抑或由其他人代發」。他說記協稍後將回信警方，要求解釋「證據不足」的意思。

警方回覆查詢時表示，灣仔警署5月15日接獲報案，指有人於網上社交媒體教唆他人偽造記者證，案件列「求警調查」，交灣仔警區刑事調查隊第5隊跟進，而警方經調查後，沒足夠證據對任何人提出檢控，並已通知報案人。