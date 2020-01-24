「李力持」籲DIY記者證 警稱證據不足不檢控

【明報專訊】香港記者協會5月向警方舉報有人在名為「李力持」的facebook專頁上載記協記者證的樣本，留言「邊位想做記者可以自己DIY」，認為涉及教唆他人偽造記協記者證。兩個多月後，記協昨稱接獲警方來信，回覆「警方經調查後，因證據不足，現階段不會採取檢控行動」。記協稱正研究跟進，會向警方查詢調查詳情，包括證據如何不足及是否已結案。
記協質疑教唆造假證 促警再解釋
記協主席楊健興回覆本報稱，當日就案件向警方落口供逾兩小時，其間警方向他查詢記協發出記者證的過程、申請資格等，「問得很仔細」。他認為案件表面證據十分清楚，有人未得記協授權下叫其他人盜用記協名義偽造記者證，「相信常理都覺得有問題」；而記協是傳媒業界工會，有關做法已對記協造成傷害，不明白警方稱「證據不足」的意思。
他續稱，警方至今未向其交代有關帖文由誰發出，「（記協）都想清楚知道警方有無向李力持確認該帖文是否由他發出，抑或由其他人代發」。他說記協稍後將回信警方，要求解釋「證據不足」的意思。
警方回覆查詢時表示，灣仔警署5月15日接獲報案，指有人於網上社交媒體教唆他人偽造記者證，案件列「求警調查」，交灣仔警區刑事調查隊第5隊跟進，而警方經調查後，沒足夠證據對任何人提出檢控，並已通知報案人。