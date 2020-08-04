專欄：網絡騙案的殺傷力 ／文：章濤

騙廣告是借用一些真資料夾雜假內容。就像社交平台上聲稱公司要撤出香港而清貨大平賣的廣告，帖文中「執笠」相或真有此店，但卻不一定是投放廣告的商家。其高明之處在於真會將貨品寄出，定價亦不會太高，所以，就算你收貨後發現被騙亦無從追究；而被騙的就是因「執笠」所勾起的同情心，以及為這假廣告貢獻的點擊率和分享次數。

騙網站則是架設一個看似可靠的網站。昔日的假網站設計簡陋，聯絡資料、電郵等錯漏百出；但現在的假網站設計相當用心，既有https之類的保安認證和常見付款方式，更配合廣告圖和文字，甚至比真正營商的網站更認真，令人防不勝防。

至於騙付款，則是以不同說辭誘騙受害人將款項轉帳至指定帳戶；這些戶口多是騙徒的私人帳戶，而非其聲稱的公司戶口。

辛苦建立的網絡世界信任被摧毁

任手法再高明，它們多少都有破綻，若能細心分析，就可發現端倪，但這牽涉一定程度的IT知識，故普羅大眾稍一不慎就容易上當。

與受騙人損失的金錢相比，我更痛心的是網絡世界上的信任被這些害群之馬摧毁。當網絡生意經營者用了數以十年計的時間去構建一個完整的生態圈、與用戶間的信任，甚至令網購成為趨勢時，網絡騙案的殺傷力，將這些信任一一破壞。假如有人一心想創立網上生意，卻因成本、技術等限制而未能架設好一個完善的網站，不但會被騙徒的「工具」比下去，更有可能被標籤成「騙子」，如此景况，怎會不心灰意冷？怎能不覺得前路茫茫？

章濤（UDomain集團主席、無線科技商會永遠榮譽主席）

[章濤 財科暗戰]