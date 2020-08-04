客人按時到取 省等候時間 咖啡落單App 1/3小店加入

金融界IT人開發 半年收支平衡

何卓堯和李敏華同為咖啡愛好者，曾從事金融界的他們過去在商業區上班，中午時間偶爾想到咖啡小店品嘗精品咖啡，店內卻經常大排長龍，轉而光顧連鎖咖啡店。為解決這問題，他們兩年前邊打工邊開發eCup應用程式，用家毋須登記個人資料，開App就可一覽附近的咖啡小店，點進去可看到餐單，落單後付款，程式會提示等候時間，用家再到小店自取。

eCup推出一年半已收支平衡。回想兩年前，兩人皆說經歷過一番辛酸。「要找到頭一批20間小店用家最困難，劉備三顧草廬請到諸葛亮出山，我們一間小店要去六七次才有迴音。」李敏華說 ，中上環、鰂魚涌及尖沙嘴的小店不缺生意，最初要說服他們使用平台，難度極高；加上過去曾有類似的應用程式，惟失敗告終，令不少小店對網絡平台卻步。二人笑稱，自己與劉備一樣，最終以誠意打動小店，至今有逾百間咖啡小店與其平台合作，遍佈全港15區，約佔全港咖啡小店三分之一。二人現時已辭工，「瞓身」營運eCup。

增市集功能 助售周邊產品

平台除提供簡易落單方法，亦推出功能協助小店做生意，例如「儲印仔換飲品」電子印花功能；今年初更因應餐飲業抗疫措施，團隊花了3周開發「市集」功能，於3月推出，供小店將其咖啡產品如濾掛式咖啡、咖啡豆、冲咖啡工具等，放上平台銷售。

何卓堯說，小店基本上毋須額外花費即可用到App內的功能，平台在每單交易中抽佣，現時平台每月平均營業額達6位數字，相信仍有增長空間。

明報記者