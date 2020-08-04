警長稱綠光照眼痛 男生控襲擊准保釋

美食廣場外拍攝 警上前

被告何梓洋（24歲）報稱為學生，被控於今年1月14日在深水埗欽州街37號西九龍中心8樓美食廣場內襲擊警長3712。據了解，有便衣警於美食廣場走近被告，懷疑被告以手機向警員拍照。警員稱目睹被告手持疑似電筒的物體，發出綠光照射。其中一名警長稱事後眼部疼痛需求醫，但毋須留院。

被告暫毋須答辯。裁判官應辯方申請，押後至9月14日再訊，以待索取文件。

消防喉射警 文員稱因中椒

另外報稱文員的被告吳日勤（30歲) 涉嫌於去年11月4日在尚德邨巴士總站外手持消防喉向一名防暴警長射水，遭警員施放胡椒噴劑制服拘捕。案件昨在觀塘裁判法院開審，被告否認一項襲警罪名，並在警誡下聲稱「我噴水，唔係噴警察，係噴空氣啫」。

隸屬東九龍衝鋒隊的警長A供稱，身穿防暴裝的他當晚奉命到場處理集結，看到相距20米的被告朝防線走近，大叫「射死我呀」，並執起地上的消防喉，面向防線開水發射。A警告他停止，被告依然走近並大叫「死黑警」，A於是手執胡椒噴劑衝前，欲作出警告時，遭被告用水喉射中，A遂向被告兩度噴射胡椒噴劑，最終將他制服拘捕。

辯方稱被告因中了胡椒噴劑，才誤將水射到A，A否認。案件8月13日裁決。

【案件編號：WKCC2595/20、KTCC1944/19】

（反修例風暴）