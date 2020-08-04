范太倡投票電子化 曾鈺成倡准郵遞

林鄭：現在是改變契機

惟需選管會同意

全國人大前常委范徐麗泰昨到禮賓府與林鄭月娥對談，林太在facebook發布片段。范太稱支持押後選舉，亦認為就「真空期」提請人大常委會決定是必須。至於是否修改選舉制度，她稱本港選舉「未進入新的電子時代」，長者選民也需長時間排隊投票，認為制度要更人性化、電子化。

林太稱過去一年曾探討改善方法，惟需選管會同意方可推行，又稱此刻是改變的契機，籲社會不要以陰謀論回應。

民建聯創黨主席曾鈺成昨在港台節目《千禧年代》稱，港府可參考外國做法，包括容許提早投票、延長投票時間、境外投票及郵遞投票，稱可降低疫情下投票的傳染風險。他說需容許大灣區的選民投票，稱在大灣區及海外港人或繼續視香港為家，他也對修改「通常居港」的選民資格持開放態度。

曾：對修改選民資格持開放態度

對於有說法稱修改規例對建制派選情有利，曾鈺成說港人回大灣區發展，但「心裏是黃還是藍，是另一回事」；又稱建制派也不會到大灣區拉票。